El Huawei P50 Pocket llegará a España para competir con el Samsung Galaxy Z Flip 3

Fue a mediados del pasado 2021 cuando la firma Huawei lanzó al mercado de China la serie Huawei P50, una línea de caballos de batalla que presumía principalmente de tener un hardware de cámara actualizado. Este modelo tuvo un gran recibimiento en el país, y son muchos los que esperaban que la compañía lo lanzara al resto del mundo.

Y finalmente, así ha sido, solo que en lugar de haber llevado al mercado global el modelo P50 normal, ha lanzado el Huawei P50 Pocket y el P50 Pocket Premium Edition hecho por Iris van Herpe, una diseñadora de moda holandesa conocida por fusionar la tecnología con la artesanía tradicional de alta costura.

Huawei P50 Pocket

El terminal Huawei P50 Pocket no se lanzó al mercado en China hasta el pasado mes de diciembre. Se trata de un smartphone plegable tipo concha que compite directamente con el Samsung Galaxy Z Flip 3. Se trata además del primer terminal de la compañía que se presenta con la forma de concha, además de haber heredado el diseño de la cámara del Huawei P50 Pro. En el primer anillo se encuentra su pantalla principal, y en el segundo tiene los sensores de cámara.

En cuanto a la pantalla principal, esta llega con un panel OLED y una diagonal de 6,9 pulgadas, con una resolución de 2700 x 1228 y tasa de refresco de hasta 120 Hz, junto con una tasa de muestreo táctil de 300 Hz.

Este modelo carga un nuevo sistema de cámara Dual Matrix de Huawei, el cual combina un sensor de multiespectro de 10 canales, óptica XD de Huawei y motor de imagen XD Fusion Pro con el que se podrá mejorar la claridad de la imagen y el alto rango dinámico.

En la parte trasera monta una triple configuración de cámara, formado por un sensor principal de 40 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un “sensor de súper espectro” de 32 MP, que seguramente sea aún sensor monocromático.

Si miramos bajo el capó del Huawei P50 Pocket, nos encontramos con el SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G, con una configuración de 8GB/12GB de RAM y 256GB/512GB de almacenamiento interno. Sobre su batería, esta tiene una capacidad de 4.000mAh y soporte para carga rápida de 40W.

En el lateral se aloja su escáner de huellas dactilares, aunque también cuenta con desbloqueo facial a través de la cámara selfie y la principal. Además, ele software que carga el Huawei P50 Pocket es EMUI 12, pero sin Google Play Services.

Huawei P50 Pro

El otro terminal de la compañía que ha sido lanzado al mercado global es el Huawei P50 Pro. Este llega con una pantalla OLED curva y una diagonal de 6,6 pulgadas, acompañada de una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una tasa de muestreo táctil de 300 Hz.

Al mirar bajo el capó nos encontramos con un SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G, con una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Si nos vamos a la parte trasera, nos encontramos con un módulo de cuatro cámaras Leica.

La cámara principal es de 50 MP con OIS, luego está la cámara periscópica de 65 MP con zoom óptico de 3,5x y zoom digital de hasta 100x, una cámara gran angular de 13 MP y sensor monocromo de 40 MP. Si nos vamos a la parte frontal, su cámara selfie, alojada en una perforación de la parte superior central, es de 13 MP.

El Huawei P50 Pro tiene una capacidad de batería de 4.360mAh con carga a 66 W, además de carga inalámbrica a 50W. Bajo la pantalla se encuentra un escáner de huellas dactilares, no le falta protección IP68 contra agua y polvo, Bluetooth 5.2, puerto USB Tipo C y altavoces estéreo. Al igual que el modelo anteriormente presentado, ejecuta EMUI 12 basado en Android de forma nativa, pero no dispone de servicio Google Play. Además, este se lanzará al mercado global en negro dorado y oro cacao.

Precio y disponibilidad

Por el momento, Huawei no ha ofrecido información sobre los países en los que lanzara sus busques insignia, pero sí que estos llegarán a “mercados clave” a través de “Asia Pacífico, Oriente Medio y África, Europa y América Latina”. Estos son los precios de los teléfonos que habrá en Europa: