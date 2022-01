WhatsApp extenderá la verificación en dos pasos a sus clientes web y de escritorio

La verificación en dos pasos ha sido uno de los grandes avances de los últimos años que hemos podido utilizar los usuarios para evitar que aquellos servicios y productos que compramos y almacenamos online, sean el pasto de los ciberdelincuentes. Gracias a esta tecnología, estamos bastante más tranquilos aunque no contemos con una contraseña especialmente compleja.

Y es que estos sistemas de doble factor de verificación lo que nos garantizan es que somos nosotros, y solo nosotros, los que podemos dar permiso para usar una aplicación, por lo que mientras mantenemos en nuestro poder nuestro smartphone, el peligro de ser asaltados se reduce bastante. Y WhatsApp, que ya permite hacerlo con las versiones móviles, va a extender esa característica más allá.

Protege tus chats en el ordenador

Todos tenemos un ordenador en el trabajo que tiene una sesión de nuestro WhatsApp abierta, por lo que cada persona que pase por allí, podría verlo. Otra cosa es que no lo haga, por respetar nuestra intimidad, pero es evidente que corremos cierto peligro dejando abierta la sesión. Así que para asegurarnos de que solo nosotros podemos volver a iniciarla, desde la empresa propiedad de Facebook han pensado que sería buena idea recurrir a la verificación en dos pasos.

La verificación en dos pasos llega a más 'apps' de WhatsApp. WABetaInfo

Esa verificación en dos pasos no será tanto a través de una app de autentificación (estilo Google, Microsoft, etc.), como de un código PIN que podremos definir en el menú de WhatsApp. del mismo modo que lo tenemos en el teléfono y que nos lo pide cada poco tiempo para confirmar que somos nosotros los que estamos utilizando el terminal. Con esta nueva función en las versiones web y de escritorio, se completa el círculo de posibilidades para mantener a buen recaudo nuestras conversaciones en todos los dispositivos en los que tenemos abierta sesión.

Esta extensión de la verificación de doble factor es especialmente importante en aquellos dispositivos que no tenemos con nosotros en casa y al que acceden más de un usuario. Como podéis ver por la captura, es posible activarlo en todos nuestros dispositivos o bien desactivarlo si creemos que no lo necesitaremos más. Por lo que os aconsejamos que a la hora de elegir ese PIN de seis números memoricéis muy bien cuál es para evitaros el susto de que no podáis acceder a vuestras conversaciones. Aun en el hipotético caso de que os ocurriera algo así, recordad que es posible recuperar la cuenta de una manera rápida y sencilla.