¿Tu Apple Watch Series 7 te da problemas al cargar? Aquí tienes la solución

Si ayer os contábamos que Apple ha actualizado de emergencia todos sus iPhone 12 y 13 por un problema en la estabilidad de las llamadas, ahora los de Cupertino han corrido a hacer lo mismo con sus Apple Watch Series 7 que se pusieron a la venta hace poco más de un mes, y que por lo que parece no han llegado exentos de algunos errores de cierta importancia.

Y es que cuando Apple sale en tromba con una actualización tan repentina y sin anunciar, es que el problema a resolver no solo preocupa a unos pocos propietarios de su nuevo reloj. Seguramente se trate de algo generalizado que está provocando en muchos usuarios que cuando ponen su smartwatch en la base de carga por las noches, se levanten por la mañana con la batería a falta de cargar todavía un pequeño porcentaje.

Ya podéis instalarla

watchOS 8.1.1 es la nueva actualización que tenéis ya disponible para bajar y que solo afecta a los nuevos Apple Watch Series 7. Si tenéis cualquier otro modelo anterior, incluso un Series 6, este aviso no os saltará y se mantendrá como actualizado con la última de releases oficiales, la versión 8.1. Así que no intentéis ir a buscarla porque no habrá forma de bajarla. Sin embargo, si tienes la opción de hacerlo, instálala cuanto antes para corregir este problema.

Nuevos Apple Watch Series 7. Apple

Y es que en las últimas semanas los foros de soporte de Apple han tenido como visitantes a usuarios que se quejaban de ciertos problemas a la hora de cargar sus nuevos Watch Series 7. Si has experimentado este error, seguro que has llegado a pensar que podría tratarse de un problema con la colocación del dispositivo en la base o cualquier cosa parecida. Pero no, los de Cupertino con este update vienen a reconocer que había algo más dentro del propio smartwatch.

Concretamente, en el log de la instalación, Apple habla de "watchOS 8.1.1 soluciona un problema por el cual Apple Watch Series 7 puede no cargar como se espera por parte de algunos usuarios". Frase que es un claro eufemismo y que evita decir que nuestros relojes no se cargan correctamente aunque los dejemos bien colocados sobre una base de carga que, recordemos, tiene toda una serie de imanes para adherirse perfectamente al reloj y evitar que se mueva durante todo el tiempo que dure ese proceso. Así que pocos errores podía haber en nuestra configuración personal.