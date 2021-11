El fundador de YouTube lo tiene claro: ha empezado el declive de la plataforma, ¿por qué?

Hace apenas una semana nos desayunábamos con la noticia de que YouTube había decidido ocultar los no me gusta de todos sus vídeos, dejando esa cifra de reprobación solo visible en el ámbito del creador, y no para los usuarios, por lo que es imposible conocer si un determinado vídeo tiene tantos dislikes como me gustas y, por tanto (y en teoría) se trata de un contenido que la comunidad no nos recomienda ver.

Pues bien, con lo anterior sobre la mesa, ahora uno de los fundadores de YouTube ha salido a los medios para dar su opinión y la decisión le parece tan grave que incluso vislumbra el final de la plataforma tal y como la conocemos. Jawed Karim, básicamente, le augura un futuro oscuro que cree que acaba de comenzar. Cosa que nadie podría afirmar de no tratarse de un visionario (que seguramente por este tipo de profecías lo son).

¿Un dislike puede terminal con YouTube?

Esa ocultación del número de valoraciones negativas que ha tenido un vídeo ha llevado a Jawed a poner el grito en el cielo, a través de declaraciones en The Verge: "La capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido inadecuado es una característica esencial de una plataforma de contenido generado por el usuario. ¿Por qué? Porque no todo el contenido generado por el usuario es bueno". Además, tiene tiempo para lanzar la piedra y esconder la mano, al ver ciertos movimientos sospechosos detrás de esta decisión: "¿Por qué YouTube haría este cambio tan desagradable? Hay una razón, pero no es buena, y no una que se dará a conocer públicamente".

Primer vídeo subido a YouTube en 2005.

Tal es el enfado que Jawed arrastra que no ha dudado en comunicarse con la comunidad a través de la descripción de su famoso vídeo "Me at the zoo", que fue el primero que se publicó en la plataforma. En él, se podía leer el texto en la descripción de que "cuando todos los usuarios de YouTube están de acuerdo en que eliminar los no me gusta es una idea estúpida, probablemente lo sea. Vuelve a intentarlo, YouTube".

Aunque a lo largo de las últimas horas, ha preferido modificarlo para explayarse un poco más: "la capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido malo es una característica esencial de una plataforma de contenido generado por el usuario [...] El proceso se rompe cuando la plataforma interfiere con él. Entonces, la plataforma invariablemente declina. ¿YouTube quiere convertirse en un lugar donde todo es mediocre?". Ahí lo deja.