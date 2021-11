Si cambias el SSD de tu Mac, olvídate de instalar Monterey: Apple lo tiene bloqueado

Hubo un tiempo en el que Apple permitió que los usuarios de sus Mac pudieran ir actualizando sus ordenadores cambiando algunos de los componentes que se van quedando más desfasados con el paso de los años. Es el caso de la memoria RAM o de los discos duros, ahora SSD, que van necesitando más almacenamiento para atender a las necesidades llenas de gigas de los tiempos actuales.

Pero los de Tim Cook decidieron cerrar el grifo a esa práctica hace pocos años y para evitar esa posibilidad, no dudaron en soldar a las placas bases tantos componentes como fuera posible para evitar esas actualizaciones de hardware periódicas. Y ahora, con Monterey, ha cerrado el círculo de la persecución a esos usuarios que en su momento cambiaron las unidades SSD de sus MacBook. ¿Cómo? Pues exigiendo un requisito que solo tienen los modelos de unidades que instalan los de Cupertino en sus ordenadores.

Si no superas la prueba, fuera

Apple ha cerrado cualquier posibilidad de instalación de macOS Monterey en aquellos ordenadores cuyos SSD no superen el test SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). Una herramienta que "registra los datos de estado de un disco duro (HDD) o una unidad de estado sólido (SSD)" y, con toda esa información, advierte con antelación de cuándo esa unidad puede tener problemas o ha llegado al final de su vida útil, por lo que sirve de seguro para evitarle al usuario la pérdida de datos importantes.

Error que da Monterey al instalarlo en un Mac con SSD cambiado.

De esta forma, y aunque tu Mac sea compatible con Monterey, si estás utilizando un SSD con adaptador, o un modelo que no esté bendecida por este SMART, no podrás actualizar a la nueva versión del sistema operativo y tendrás que quedarte con Big Sur, que sí funciona, se instala perfectamente y cuenta con actualizaciones periódicas que puedes seguir instalando de forma periódica.

Apple, de momento, no se ha pronunciado al respecto y será complicado que renuncie a levantar la mano para permitir que ordenadores que sí pueden actualizarse a Monterey lo hagan con una unidad que no ha sido instalada por ella. Y es que los casos se siguen sucediendo con usuarios que no dudan en mostrar su indignación en los propios foros de la compañía ante la imposibilidad de actualizar al nuevo OS.

Así que ya sabes, sin cambiaste por tu cuenta el SSD de tu MacBook para ganar espacio y quieres instalar Monterey, recuerda que Apple no te dejará hacerlo, salvo que vuelvas a colocar la unidad original que venía con tu equipo cuando lo compraste.