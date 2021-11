Garamendi sobre la subida de las cotizaciones: "De momento son más impuestos"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, dijo este miércoles que la subida de cotizaciones sociales para empresas y trabajadores propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones supone "más impuestos", y se quejó de que se les haya presentado ahora "hoja y media" de propuesta y "tenemos que decir que sí el día 15 de noviembre".

En declaraciones a los periodistas, Garamendi fue preguntado por su opinión sobre la propuesta del Ministerio consistente en elevar en medio punto las cotizaciones sociales entre 2023 y 2032 para dotar de más recursos el Fondo de Reserva o 'hucha de las pensiones'.

Garamendi afirmó que "no sabemos" más porque "nos han dado una hoja y media", y se quejó de que "para llegar a un acuerdo no me pueden dar un papel, en una semana pretender que digamos que sí y no saber todo el recorrido".

En este sentido, dijo que "nos preocupa" este comportamiento, y reclamó "el mismo tiempo o más" para estudiar "el papel que el Ministerio lleva meses trabajando".

Sin embargo, sí comentó que la subida de 0,5 puntos de las cotizaciones durante diez años "está muy bien, pero para empezar son más impuestos" y criticó que las empresas españolas pagan "un 30% por encima" en cotizaciones que las del resto de Europa.

"No sabemos" si habrá más medidas, según Garamendi, quien dijo que se han pedido datos al Ministerio, y trasladó su voluntad de "llegar a acuerdos" pero "con seriedad".

También pidió que "a partir de ahora no seamos los malos de la película" y que no se les acuse de que "no lleguen fondos" porque no den su apoyo a las iniciativas gubernamentales.

Garamendi aprovechó para decir que en el primer acuerdo sobre pensiones "hay un partido político que está en el Gobierno" que está introduciendo "muchas enmiendas", y manifestó estar "preocupado y un tanto enfadado" por esta situación, preguntándose "cuál es la fiabilidad que nosotros tenemos cuando nos sentamos a la mesa" si después se enmienda lo acordado.

El presidente de la patronal afirmó que "vamos a poner seriedad, calma, mesura, hemos demostrado que somos muy responsables, pero un trágala no vamos a pasar".

Sobre la reforma laboral, se pronunció en esa misma línea de "trabajar en serio" y puntualizó que lo que pide Europa "muchas veces no coincide con lo que dicen miembros de este Gobierno". Garamendi alabó una vez más que si los datos de empleo conocidos hoy "son tan buenos" es por la reforma laboral de 2012.