Ya puedes descargar canciones, álbumes y ‘playlist’ de Spotify en tu Apple Watch, ¿cómo?

Es una de las funciones más esperadas de los últimos tiempos y que ya en el mes de mayo fue anunciada por la propia Spotify para satisfacer una necesidad de miles de usuarios que veían cómo, para escuchar música a través de sus relojes durante sus maratonianos paseos o sesiones de entrenamiento, tenían que depender de la que llevaran dentro de sus iPhone.

Así que tras un periodo de varias semanas en las que, a pesar de estar presentada, la función no había llegado a los usuarios de todo el mundo, ahora ya podemos anunciar que el despliegue global, que dan en llamar, está tocando a todas las versiones y regiones de la aplicación de iOS. Concretamente a la 8.6.40.1248 que está llegando a las principales App Store de Europa. Así que si a esta hora no se os ha actualizado automáticamente, no dudéis en hacerlo manualmente.

¿Cómo podemos enviar música al reloj?

La idea detrás de esta nueva función es muy sencilla ya que aprovecha el espacio de almacenamiento del Apple Watch para guardar todas aquellas canciones que queramos tener siempre encima para escucharlas sin conexión. Algo que, como antes os decíamos, nos va a permitir salir a dar un paseo o correr armados con unos auriculares inalámbricos conectados al wearable. O ser el alma de la fiesta enviando nuestras playlist a un altavoz bluetooth.

Descarga música en tu Apple Watch. Spotify

Ahora bien, como sería demasiado engorro, Spotify ha optado porque todo el control de lo que descargamos en el reloj corra a cargo del iPhone, que será donde tengamos que elegir qué temas, álbumes o playlist queremos descargar. Simplemente tendréis que entrar en los menús de esos contenidos y seleccionar, como podéis ver en la captura que tenéis justo encima, la opción de "Descargar en el Apple Watch".

A partir de ahí ya no hará falta hacer nada más, salvo esperar y verificar que todos esos temas se han bajado correctamente. Algo que podréis comprobar dentro de la sección "Descargas" en la propia aplicación del reloj, donde tendréis una muestra del progreso de toda la operación. Como os decimos, esta función está llegando ya a los usuarios con suscripciones de pago y si ves que todavía no te aparece, tranquilo porque si no es hoy será mañana o el viernes que ya podrás disfrutar de una ventaja que ya ha sido vista en EE. UU., Alemania, Austria, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Italia, Noruega, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Malasia, Portugal, Canadá, Reino Unido y otros países.