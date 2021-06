Disney+ lo deja claro: no habrá una suscripción más económica con publicidad

La plataforma de contenidos bajo demanda de Disney cuenta con una base de clientes de lo más completa. Sin duda, uno de los grandes rivales de Netflix gracias a un catálogo fuera de toda duda. Eso sí, parece que Disney+ no tiene planes de ofrecer una tarifa más económica a cambio de ver publicidad.

No es una idea nueva. En su momento se escucharon rumores sobre la posibilidad de que Netflix lanzase una tarifa semejante, aunque la plataforma siempre lo ha negado. Más tarde HBO Max anunció un modelo de suscripción más económico a cambio de ver anuncios. Pero Disney+ acaba de dejar muy claro que no tiene estas intenciones.

Ha sido durante la 23ª Conferencia Anual de Comunicaciones de Credit Suisse, donde el director de Disney, Bob Chapek, ha respondido a la pregunta del moderador y director general de Credit Suisse, Doug Mitchelson, sobre si tenían la intención de ofrecer una tarifa con publicidad. Nada más lejos de la realidad.

Queda abierta la puerta a una tarifa de Disney+ con publicidad

ampliar foto Personajes de películas disponibles en Disney+ Disney+ Disney

Y es que Chapek ha dejado muy claro que, a día de hoy, Disney+ no tiene la intención de ofrecer este modelo de suscripción. "Siempre estamos reevaluando la forma de comercializar en todo el mundo, pero ahora no tenemos planes de hacerlo. Estamos contentos con los modelos que tenemos ahora mismo". Aunque añadió que "No nos limitaremos ni diremos que no a nada. Pero ahora mismo no tenemos esos planes".

Cabe recordar que no es la primera vez que el gigante del entretenimiento coquetea con la publicidad. Por ejemplo, su canal por cable Disney Channel ofrece este modelo de suscripción. Y es un sistema que podría funcionar muy bien en su plataforma de contenidos bajo demanda.

Según Chapek, la subida de precios de Disney+ no afectó a las suscripciones. Además, dejó claro que la plataforma fue lanzada con una gran relación calidad - precio, y que una subida tan baja tras 16 meses en el mercado no ha afectado en términos de pérdidas de clientes.

De todas formas y como Chapek ha indicado, si bien es cierto que a día de hoy Disney+ no tiene ninguna intención de lanzar un nuevo modelo de suscripción más económico a cambio de ver publicidad, en un futuro las tornas pueden cambiar.

Más, en un mercado como este donde el número de plataformas VOD no para de crecer para ofrecer todo tipo de alternativas a los usuarios. Y viendo la tendencia hacia este tipo de servicios, queda claro que Disney+ tiene cada vez más competidores. ¿Acabará añadiendo una tarifa con publicidad para captar un mayor número de clientes?