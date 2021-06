Encontrar el sticker idóneo para un mensaje de WhatsApp ahora es más sencillo

Los stickers se han convertido en uno de los contenidos de WhatsApp más populares. Gracias a ellos podemos comunicarnos con nuestros contactos de una forma similar a los emoji, aunque con unas imágenes más grandes y en muchos casos animadas. Al igual que pasa con los emoji, si no hay una herramienta predictiva se perderán muchos de ellos por el camino, y no los sacaremos partido. Por eso al igual que en el caso de los emoji, en WhatsApp podemos acceder a los stickers más adecuados para nuestras palabras de una manera determinada, que ahora es mejor al introducirse una gran novedad en la interfaz de la app.

Así es el nuevo método

Esta novedad ha llegado primero a los usuarios con la beta de WhatsApp, como suele ser habitual, aunque pronto lo hará al resto. De momento hay que tener la versión 2.21.12.1 y la suerte de que WhatsApp nos ofrezca las novedades desde su servidor, porque hemos comprobado que en algunos móviles con esta versión la nueva función sigue sin aparecer. En cualquier caso, cuando aparezca esta nueva funcionalidad lo vas a saber por algo muy sencillo. Y es que el icono de emoji que aparece junto a la composición de mensajes en WhatsApp se transformará en el de un sticker de color verde.

El nuevo icono para añadir los stickers de manera predictiva

Esto pasará cuando WhatsApp detecte que hay una coincidencia entre la palabra que hemos escrito y el significado de uno o varios stickers de los que tenemos instalados en nuestro teléfono. Si esto es así, solo habrá que pulsar sobre el icono verde del sticker, y de forma automática veremos en la parte inferior todos esos stickers que coinciden con la palabra. Solo habrá que pulsar sobre uno de ellos para poder enviarlo. De esta manera a partir de ahora elegir el sticker adecuado para una conversación va a ser mucho más sencillo, ya que WhatsApp hará la selección por nosotros automáticamente.

Esto es algo que ya está disponible con los emoji, sobre todo porque los teclados de nuestros móviles suelen proponernos los emoji ideales para acompañar un mensaje. Pero en el caso de los stickers, también por su mayor tamaño y complejidad de visualización, no ha sido tan habitual verlo. De momento está solo en la beta de WhatsApp, pero es de esperar que en unas semanas todos los usuarios puedan utilizarlo. Este nuevo método solo es compatible con los stickers oficiales que se encuentran dentro de la tienda de WhatsApp. Si instalas packs de stickers de terceros es posible que no funcionen las sugerencias, al no contener información estos sobre su significado.