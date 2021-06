Di adiós a la cartera: la UE quiere que lleves todos tus documentos en el móvil

Hay pocas cosas que podamos agradecerle a la Covid-19, por no decir ninguna, pero si quisiéramos movernos en el plano del positivismo más recalcitrante, desde luego diríamos que la llegada de la pandemia ha propiciado un proceso de digitalización imparable en todo el mundo que, en condiciones normales, seguramente hubiéramos completado en varios años. Incluso alguna que otra década.

Así las cosas, desde la Unión Europea han decidido coger el testigo de la revolución digital que estamos viviendo y quiere adelantarse a un hecho que será inevitable: la erradicación de cualquier documento físico y su transformación en un gemelo digital. Y en vez de esperar a que la iniciativa privada coja la delantera, o que las big-tech se hagan con ese territorio gracias a su músculo financiero, han decidido actuar.

Adiós a las carteras físicas

Lo que hay detrás de este proyecto de identidad digital no es otra cosa que, tal y como informa Financial Times, la creación de un marco legal común y el desarrollo de una plataforma que permita a los ciudadanos de la Unión Europea llevar todos sus documentos de identificación oficial dentro de un mismo espacio en el teléfono móvil. DNI, carnés de conducir, tarjetas oficiales o bancarias e incluso una caja fuerte donde almacenar de forma segura todas nuestras contraseñas.

DNI electrónico, el primer paso de la digitalización.

Detrás de este movimiento no solo se encuentra la tozuda realidad de que el móvil se ha convertido en el epicentro de nuestras vidas, sino la intención de evitar que empresas de terceros puedan poner sus tentáculos en ese tipo de datos con el fin último de obtener información con la que, más tarde, mercadear por cuestiones de marketing o venta de publicidad. Algo que cada día está más en la diana de la Unión Europea tras los hechos acontecidos con algunas grandes tecnológicas que han transformado sus negocios en enormes minas de recolección de datos.

Esta identidad digital llegaría a las manos de los ciudadanos de la Unión como una solución oficial, verificada y con todos los requisitos legales, no solo en lo que al respeto de nuestros datos se refiere, sino como alternativa perfectamente amparada por la legislación para ser utilizada como método de identificación válido ante cualquier autoridad que opere dentro del espacio común europeo. Es decir, que no solo sirva para identificarnos en España, sino en cualquiera de los otros estados miembros. De momento no hay una fecha oficial para el lanzamiento de esta aplicación que, todavía, tendrá que recorrer un largo camino hasta su desarrollo definitivo.