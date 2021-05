Se filtran algunas de las características más destacadas que traerá el nuevo iOS 15

Nos encontramos a algo menos de dos semanas para que Apple levante el telón de su nueva WWDC 2021 virtual, donde conoceremos los principales cambios y novedades que traerán sus distintos sistemas operativos. Desde iOS a iPadOS pasando por macOS, tvOS y watchOS. Y en lo que concierne a la parte de los iPhone, parece que comienzan a llegar las primeras filtraciones importantes.

Esta nueva fuga se ha producido a partir de personas que (dicen) han tenido acceso a esas primeras versiones beta que Apple suele llevar de la mano a esas WWDC del mes de junio. Primeras releases que acaban publicándose de manera oficial a todos los desarrolladores para que vayan conociendo los cambios que se esperan con el objetivo de aprovecharlas en sus aplicaciones y servicios.

Salud, ajustes del modo oscuro y más...

Han sido leakers conocidos del panorama Apple, como Mark Gurman, los que han comenzado a dar la voz de alarma sobre algunos cambios que se esperan para la plataforma. La primera podría tener que ver con el modo oscuro que se estrenó con iOS 13 en septiembre de 2019 y que, según estos expertos, "va a sufrir ajustes" aunque no parece que demasiado significativos. No han especificado en qué sentido, si en el visual o en la forma de gestionarlo con las aplicaciones que tenemos en el smartphone.

Además, las mismas fuentes dan por segura la llegada a la aplicación de Salud de una utilidad para llevar el control de lo que comemos, seguramente para estar atentos a las calorías que injerimos y esas cosas. Por supuesto, no será el único cambio, o añadido, y muchos esperan que con iOS 15 llegue el ansiado rediseño de la pantalla de bloqueo y las notificaciones, así como un esperado modo always on que nos mostrará información incluso con la pantalla en reposo (al estilo de los Apple Watch Series 5 y 6).

Anuncio de la WWDC 2021 de Apple. Apple

En la pantalla de bloqueo, además, se espera que Apple ofrezca algún tipo de manga ancha para que los usuarios puedan, al fin, personalizar lo que ven, priorizando la información en función de sus necesidades. Recordad que ahora mismo, salvo las últimas notificaciones, la fecha y la hora bien grande, solo existen controles para activar el flash (modo linterna) o la cámara... y nada más.

Otro de los elementos que muchos usuarios creen que deberían perfeccionarse con iOS 15 son los widgets. Aunque con iOS 14 llegaron para alegrarnos la pantalla de inicio y dar mayor utilidad al smartphone, todavía necesitan de un perfeccionamiento a la hora de personalizarnos más a nuestros gustos y necesidades, para que dejen de ser tan monolíticos como hasta ahora. Pero ya conocemos cómo es Apple. El 7 de junio más...