¿Usas los ‘atajos’ de iPhone? Pues aquí tienes una razón más para actualizar a iOS 14.6

Los atajos de iOS son una de esas herramientas que mientras no la conocemos no la echamos de menos, porque todas las tareas que puede hacer por nosotros, las llevamos a cabo de forma manual y no nos importa hacerlo pero, cuando llega el día en el que descubrimos sus infinitas posibilidades, te vuelves un adicto a automatizarlo todo: desbloquear la orientación de pantalla, grabar nuevas órdenes de voz con Siri para activar el flash de la cámara a modo de linterna, realizar un proceso por lotes... ¡lo que te imagines!

Es por eso que son pocos los usuarios que exprimen al máximo esta nueva pata de iOS, estrenada hace algo más de un año, y que con la llegada de la versión 14.6 del sistema operativo ha ganado mucho más peso del que tenía. No tanto porque hayan aparecido nuevas funciones, sino más bien porque desde Apple han agilizado y mejorado su rendimiento hasta cotas prácticamente impensables hace unos días.

Atajos a toda velocidad en el móvil

Así las cosas, y cuando apenas han transcurrido 48 horas desde que Apple liberara la actualización 14.6 de iOS, muchos usuarios que sí utilizan atajos a diario han comenzado a reportar un extraordinario milagro que tiene que ver con la enorme velocidad de ejecución que han alcanzado con el update, y que nos permitirá duplicar la cantidad de procesos que podemos llevar a cabo dentro de un mismo intervalo de tiempo.

Aplicación Atajos en un iPhone.

Según testimonios de muchos usuarios de Twitter y Reddit, estamos hablando de que un atajo con 700 acciones que antes de iOS 14.6 se ejecutaba en aproximadamente 30 segundos, ahora es capaz de completarse en tan solo 13. Es decir, una reducción de algo más de la mitad de tiempo, lo que hará que nuestro iPhone sea más ágil a la hora de poner en marcha ciertas acciones predefinidas. Eso, aplicado a nuestro día a día, supone reducir a la mitad el tiempo de espera ante ciertas procesos.

Hay que decir que ese ahorro de tiempo es más perceptible cuantas más acciones tiene un atajo, por lo que en caso de pequeñas reglas con uno o dos pasos, muy seguramente no notéis demasiada diferencia respecto de otras versiones de iOS. En el caso de algunos medios, afirmaron haber reducido también a la mitad un atajo con 380 acciones de 8 a 4 segundos. Lo que no está nada mal. Así que con estos números, ¿vas a actualizar ya a iOS 14.6?