AGM Abogados ficha a Jonathan Gil Mingorance

Abogado licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cuenta con una reputada experiencia de más de 16 años en asesoramiento laboral y en materia de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.

A Jonathan le avala una larga trayectoria profesional asesorando a grandes grupos empresariales españoles y multinacionales. Durante su carrera se ha ido especializando en temas de negociación colectiva, medidas de flexibilidad interna, reestructuración de plantillas (ERE, ERTE), procesos de descentralización productiva, reorganizaciones societarias, desplazamientos transnacionales de trabajadores y auditorías laborales. Ha trabajado durante 13 años en el área de Derecho Laboral de DWF-RCD Rousaud Costas Duran llegando a ser socio del departamento Laboral de la firma, siendo anteriormente abogado del Departamento Laboral de BDO Spain.

Además, Jonathan es profesor del Máster de Gestoría Administrativa de la Universidad de Barcelona (UB) y de la Universidad Abat Oliba CEU (UAO), y del Máster en Abogacía y del Máster de Acceso en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE-Master in Laws). Asimismo, colabora habitualmente como ponente en el Colegio de Gestores Administrativos de Catalunya, el Colegio de Economistas de Catalunya y el Colegio de Peritos y Titulados Mercantiles y ha sido abogado destacado por los prestigiosos directorios jurídicos internacionales Best Lawyers y Chambers and Partners Europe.

Jonathan se une al equipo de Laboral, que coordinará junto con los socios del área actuales Joaquín Abril y Luis San José. Con esta nueva incorporación AGM pretende fortalecer el área de Jurídico Laboral de la firma, muy necesaria dado el actual contexto económico y la creciente demanda e interés. Ello contribuirá a mantener el estándar de calidad de servicios que desde siempre caracteriza al bufete.