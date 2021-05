Cómo eliminar copias de seguridad antiguas de iPhone almacenadas en iCloud

Aunque al principio de los tiempos la única forma de hacer una copia de seguridad a un iPhone (o un iPad) era a través de iTunes en el ordenador, y con un cable USB, con la evolución de iCloud hemos ganado en ventajas a la hora de controlar y gestionar esos mismos backups necesarios para preservar los datos que tenemos en el teléfono.

Ahora bien, es muy posible que con el paso de los años, y cada vez que cambias de dispositivo, no te des cuenta pero estás consumiendo una buena cantidad de gigas que pertenecen a un viejo iPhone X que tuviste en tu día, o un iPhone XS de 2018 que ya cambiaste el año pasado por un flamante iPhone 12. Así que, ¿sabes cómo es posible eliminar esas viejas copias de seguridad que se van acumulando en la nube de Apple y que ocupan un precioso espacio de almacenamiento?

Vamos a eliminar viejos backups

Todas esas copias de seguridad se guardan en iCloud, tanto las de un iPhone como de un iPad, y se pueden gestionar de forma conjunta mientras se esté utilizando en todos ellos la misma ID de Apple. Precisamente, es allí donde tenemos que ir, desde los "Ajustes", pulsando en la fotografía de nuestra cuenta. A continuación pulsamos en "iCloud" para, más tarde, hacer lo mismo con "Gestionar almacenamiento".

Gestionar copias de seguridad en iCloud.

Allí veréis todo el contenido de aplicaciones y servicios que subís a diario, actualizado, a la nube de Apple. Ahora nos quedamos con la opción de "Copias", donde se guardan todas las de aquellos dispositivos actuales, y anteriores. De ahí la importancia de mantener esta parte limpia para no gastar gigas en aparatos que ya no tenemos en nuestro poder. Ahora, de toda la lista que os aparecerá, pulsáis sobre ese que ya no utilizaréis más para entrar, finalmente, en una última pantalla donde, ya sí, podréis decidir eliminar esa copia de seguridad pulsando en el botón indicado más arriba.

Repetid la operación con tantos dispositivos como sea necesario, de los que ya no tenéis en vuestro poder, para evitaros el tener ocupado un espacio en iCloud que podéis aplicar a otra cosa. Desde aplicaciones ofimáticas a fotos, vídeos y cualquier otro contenido que debáis llevar sincronizado a través de vuestros iPhone, iPad, Mac, etc. Además, si os confundís y borráis la copia de seguridad de un móvil o tablet en activo no os preocupéis, siempre podéis volver a crearla desde cero.