Google introduce, por fin, el modo oscuro en los resultados de búsqueda de PC y Mac

Los años 2019 y 2020 fueron los de la adopción por parte de los desarrolladores de los llamados modos oscuros. Esas apariencias que transformaban los fondos claros y blancos en un mar de oscuridad, por mor de una mejor salud visual de los usuarios y, en el caso de los dispositivos móviles, un ahorro de la batería para arañar unos cuantos minutos de autonomía.

Google, precisamente, fue una de las que más empeño puso toda vez que Android 10 fue la primera de las versiones de su OS en introducirla de forma nativa, algo que no ha completado cuando se trata de transformar los servicios que tiene en la web, y a los que es prácticamente obligatorio acceder desde un navegador como Chrome, tanto en PC como en Mac.

Los resultados se oscurecen

Google está completando poco a poco esa transformación de la apariencia de todo lo que rodea a su página principal, esa en la que se lee bien grande el nombre de la compañía y, justo debajo, tenemos una caja para introducir eso que queremos encontrar. Hasta ahora, esa home sí la teníamos disponible en modo oscuro pero la de los resultados no. Y eso es lo que va a empezar a cambiar a partir de hoy.

Modo oscuro en los resultados del buscador de Google. GadgetsNow

Google ha empezado a distribuir la página con los resultados de nuestras búsquedas con opción de visualización en modo oscuro, de tal forma que así tengamos todo el ecosistema de los de Mountain View para ordenador a juego. Algo que ahora produce sensaciones extrañas al pasar sin previo aviso de una página con dark mode a otra que sigue reluciendo por encima de todas las cosas.

Como podéis ver en las capturas que tenéis más arriba, Google no ha querido experimentar y, en elementos como es el logo de la propia compañía, han decidido simplificar la forma de mostrarlo recurriendo a un único color blanco. Perdemos alegría, pero por el camino se gana en legibilidad, que al fin y al cabo es el objetivo último de este tipo de cambios. De momento, esta actualización no ha llegado de forma general a los que usan habitualmente Chrome en PC o Mac, por lo que tendremos que esperar unos días hasta que esa distribución llegue al 100% de los usuarios. Eso sí, para seleccionarla no tendréis que hacer nada: si vuestro ordenador tiene elegido como tema principal el oscuro, así os saldrá. Y si no lo hace es, como ya os hemos dicho, porque no os ha llegado el update todavía.