¿Qué son los recordatorios persistentes que mostrará WhatsApp a partir del 15 de mayo?

El próximo sábado llega uno de los momentos críticos de WhatsApp de los últimos tiempos porque será el instante en el que los usuarios tengan que decidir si aceptan las nuevas condiciones de servicio de la aplicación, o prefieren ir a la guerra marchándose a otras alternativas. Y lo cierto es que tras algunas semanas algo confusas, por las informaciones surgidas en muchos medios, llega el momento de puntualizar algunas cosas.

La primera es que no nos quedaremos sin cuenta de WhatsApp por no aceptar esas nuevas condiciones. Nadie apagará la luz de vuestros chats, ni los borrarán ni nada parecido. Ahora bien, sí que todos aquellos que se lo piensen mucho y no quieran aceptar de primeras las nuevas condiciones, se enfrentarán a un día a día lleno de lo que desde Facebook denominan como "recordatorios persistentes". ¿Y eso qué es?

Si no aceptamos, más avisos y funciones recortadas

En las últimas semanas han ido apareciendo mensajes que nos recuerdan esos cambios en WhatsApp. De momento, si no aceptamos las nuevas condiciones, esas alertas se muestran espaciadas en el tiempo pero una vez llegado el 15 de mayo, se volverán persistentes. Así lo ha anunciado la propia aplicación, donde nos señalan que tras haber "brindado más tiempo a todos para revisar esta información [...] después de varias semanas, el recordatorio pasará a ser persistente".

Soporte de WhatsApp. WhatsApp

Eso significa que las alertas para aceptar se mostrarán de forma continuada y, además, tendrá consecuencias en la funcionalidad de la aplicación. Tal y como explican en el centro de ayuda, "a partir de ese momento, tendrás acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que aceptes las actualizaciones. Esto no les sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo". Ahora bien, ¿qué es lo que no podremos hacer?

La respuesta también está en el blog de WhatsApp, donde recuerdan que no podrás "acceder a tu lista de chats, pero podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas". Eso sí, "después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, no podrás recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono". Por simplificarlo, esos recordatorios persistentes serán la antesala de una limitación en el uso de WhatsApp a partir del 15 de mayo, lo que nos llevará, bien a aceptar la actualización, bien a marcharnos a otras alternativas. ¿Qué vas a hacer?