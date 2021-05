Números de serie aleatorios: ¿en qué te afecta y qué primer móvil lo ha puesto en marcha?

Los números de serie de nuestros dispositivos son uno de esos datos que debemos tener siempre a mano porque nos abren las puertas del servicio técnico de nuestro fabricante y el que nos va a granjear la posibilidad de acogernos a los periodos de garantía, etc. Por lo que es un detalle importante que debemos tener en cuenta cuando necesitamos algún tipo de asistencia.

Hasta ahora, en el caso de los dispositivos de Apple, ese serial number constaba de 12 caracteres, que podían ser números y letras, aunque hace ya algunos meses que los de Cupertino avisaron de que ese sistema cambiaría, optando por otro diferente que reduciría ese número a 10 (entre 8 y 14) y que tendría una cualidad completamente distinta de todo lo que ha venido haciendo hasta ahora: serían aleatorios.

¿Qué primer smartphone lo ha estrenado?

Aunque Apple avisó que estos números de serie aleatorios llegarían este año, en 2021, sin especificar fecha, parece que acaba de estrenarlo a través de uno de sus últimos lanzamientos: el famoso iPhone 12 de color púrpura que llegó hace un par de semanas a la App Store en forma de reservas. Un terminal que ha sido el primero en estrenar estos números de serie aleatorios.

Así lo han podido confirmar algunos usuarios que ya han comenzado a recibir las primeras unidades y donde puede apreciarse que ese serial number pasa a tener solo 10 caracteres y sin aparente relación unos con otros, dejando atrás, también, esa nomenclatura que hacían referencia al año y semana de fabricación, así como al modelo y color del dispositivo. Algo que, con el paso de los años, se ha vuelto irrelevante ya que desde la propia compañía tienen perfectamente trazado el camino que ha recorrido un iPhone, o un iPad o el dispositivo que sea, desde que sale de sus fábricas y hasta que termina en las manos de los usuarios.

Aunque el iPhone 12 púrpura parece ser el primero que incluye estos nuevos números de serie, todos los demás productos que tienen los californianos en las tiendas se mantienen tal cual, es decir, que en el caso de las recién presentadas (y puestas a la venta) AirTags siguen mostrando un serial number a la vieja usanza, así como todos los productos lanzados previamente: iPad Pro, iPhone 12, etc. Seguramente que no sea hasta la llegada de los nuevos iPhone y Apple Watch después del verano que no se institucionalice del todo esta manera de marcar todos los productos de los californianos.