Borja Ruiz-Mateos Albarracín se incorpora a López-Ibor Abogados para dirigir el área Concursal

Especializado en reestructuraciones, procesos concursales y en asesoramiento legal corporativo, se incorpora en calidad de responsable del área de restructuraciones e insolvencia, a esta firma multidisciplinar especializada en el derecho de los negocios.

Borja acumula una dilatada experiencia en materia de reestructuraciones y derecho concursal, asesorando a compañías nacionales e internacionales de diversos sectores como el inmobiliario, hotelero, industrial, alimentario o transporte, tanto en sus procesos de reestructuración como en sus procedimientos concursales.

Asimismo, ha asistido en el plano jurídico a distintas administraciones concursales de numerosos procedimientos concursales.

Igualmente, tiene una larga experiencia asesorando a acreedores de empresas concursadas, acompañándolos a lo largo de todo el procedimiento en defensa de sus créditos y derechos, así como colaborando con terceros interesados en la adquisición de unidades productivas o activos en el seno de los concursos.

Una incorporación estratégica de López-Ibor con la que, además de reforzar un área en pleno auge, robustece el perfil de la firma.

“Cuando me propusieron incorporarme a López-Ibor Abogados para dirigir el área de Derecho Concursal no me lo pensé dos veces, pues en el mundo de la abogacía no abundan las oportunidades de integrarte en un despacho de primer nivel, sólido y en crecimiento constante, con una gran reputación nacional e internacional, participado por personas de enorme calidad profesional y humana, con el objetivo tan atractivo de hacer crecer el área de Derecho Concursal partiendo del tan destacado trabajo ya desarrollado por los profesionales del despacho. Todo un privilegio”. Borja Ruiz-Mateos Albarracín.

“Borja es un magnífico profesional que refuerza nuestra área concursal y de reestructuraciones empresariales, donde habrá muchísimo trabajo en el futuro próximo, debido al gran número de empresas inviables por la crisis económica generada por la pandemia. Estamos ya en un contexto de “destrucción creativa“ de negocios, como dijo Schumpeter, en el cual personas como Borja desempeñarán un papel crucial”. Alfonso López-Ibor.