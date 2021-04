Android mandará a dormir las ‘apps’ que no uses para liberar espacio, ¿cómo lo hará?

Aunque en los últimos años los teléfonos móviles han ganado mucho espacio de almacenamiento y técnicamente tenemos suficiente para guardar de todo (archivos, documentos, fotos, vídeos 4K, etc.) en realidad a la que nos descuidemos tenemos que andar instalando una tarjeta externa. Una microSD. El problema es que muchas veces esa memoria no funciona al nivel de la interna por lo que tenemos que estar borrando apps que no utilizamos.

Ese proceso está muy bien, pero son pocos los usuarios que lo llevan a cabo periódicamente, por lo que la primera noticia que reciben de que algo no va bien es en el momento en el que los gigas del smartphone están agotados. Es por eso que Google quiere, con Android 12, poner remedio a ese problema haciendo algo a lo que ya recurrió Apple hace algunos años: mandando a dormir a ciertas apps.

¿Cómo funcionará el sistema?

En esencia, Android 12 será capaz de comprobar qué aplicaciones instaladas en el dispositivo, y que ocupan su buena ración de espacio, pueden ser eliminadas sigilosamente para dejarlas en modo espera dentro de la propia pantalla de inicio. Esta hibernación de las apps provocará que el dispositivo libere espacio, acabe con sus archivos temporales y de caché y que no consuma un gramo de batería en enviar notificaciones inútiles y, por lo tanto, podamos seguir guardando información o bajando nuevas herramientas de la Play Store.

Función de aplicaciones no utilizadas. XDA Developers

Este sistema velará porque las apps que envíe a dormir sean las que llevamos meses sin utilizar y, por lo tanto, entienda que no son prioritarias ni vamos a recurrir a ellas (presumiblemente) en los siguientes días. El menú, como podéis ver en las capturas que tenéis justo encima, ofrece una vista de cómo gestionará el sistema operativo esta función que, aunque ya está presente en Android 11, no va el paso más allá de permitirnos liberar el espacio que ocupan.

Esta función, de todas formas, necesitará de la intervención del usuario para activarla aunque una vez hecho, ya podremos despreocuparnos. Al menos, hasta que llegue un momento en el que la velocidad de relleno de ese espacio libre sea más rápido que el de vaciado y volvamos a la casilla de salida, a tener que buscar la forma de añadir más almacenamiento. Sobre todo en aquellos casos de smartphones de gama de entrada o medios donde los gigas disponibles no son muchos y rondan cantidades que van de los 32 a los 64. Será ahí donde esta función sea muy, muy útil.