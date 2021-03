Cómo descargar vídeos de YouTube en tu móvil a través de los bots de Telegram

Ya os hemos contado en otras ocasiones lo útiles que son los bots de Telegram que, a diferencia de WhatsApp, se trata de un ecosistema mucho más evolucionado y con decenas de alternativas para automatizar tareas realmente útiles. Una de ellas os la traemos hoy, si tenéis la costumbre de consumir vídeos de YouTube y verlos de forma offline en vuestros smartphones.

Ahora mismo, los únicos usuarios que pueden utilizar YouTube desconectados, con la opción de descargar los vídeos al dispositivo manualmente, son los suscriptores de pago de la plataforma que, además, pueden escuchar cualquier contenido en segundo plano aunque tengan el teléfono bloqueado y metido en el bolsillo. Pues bien, este bot de Telegram os permitirá hacer justo esas dos cosas, escribiendo en un chat un par de sencillos atajos de texto.

Baja vídeos o sus pistas de audio

Este bot de Telegram se llama "Converto.io" y se encarga de hacer solo dos cosas, que no es poco: por un lado descargarnos los vídeos a la memoria del teléfono para tenerlo disponible en cualquier momento, sin necesidad de conectarnos a internet, o bajarnos solo la pista de audio para aquellos casos en los que el contenido de YouTube pueda consumirse como si fuera un podcast.

Descargar vídeos de YouTube desde Telegram.

Para instalar el bot dentro de Telegram simplemente debéis ir a la aplicación y, en la misma página de inicio donde aparecen todos los chats, canales y grupos activos, tocar en la caja de búsqueda que veréis justo arriba. Allí, escribís "Converto.io" para que os aparezca el llamado "Convert.io Bot". Tocáis sobre él para acceder a su conversación. Al principio no estará activa y solo podréis interactuar con él pulsando en el botón "Iniciar" que veréis abajo del todo.

En ese momento ya aparecerá la caja de texto para escribir y las primeras instrucciones de uso que, básicamente, son dos. Por un lado la forma de escribir la orden para descargar el audio de un vídeo de YouTube, y por otro la sentencia que nos permite hacer la descarga completa del vídeo. Y son las siguientes:

mp3 [URL de YouTube]

mp4 [URL de YouTube]

Este bot tiene una pequeña limitación y es que solo podrá procesar aquellas peticiones sobre vídeos que no ocupen más de 60 minutos. En caso contrario nos devolverá un mensaje de error. Además, el archivo no se descarga como tal desde el chat, sino que nos devuelve un enlace a una página desde la que, ya sí, podremos bajarnos el fichero y abrirlo posteriormente en una aplicación como galería, etc.