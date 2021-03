Google Fotos mete ‘el pico y la pala’ en el interfaz de Chrome para PC y Mac

Google Fotos sigue afinando su apuesta de cara al mes de junio, momento en el que dará el cerrojazo e impedirá que los usuarios sigamos subiendo nuestras fotos de manera ilimitada y gratis. Por lo que ya se van viendo cambios relevantes tanto en las apps de móviles y tablets como en la propia página web a la que es posible acceder a través del Chrome, tanto en Windows 10 como en Mac.

Y es que hay que recordar que en el caso de los ordenadores, no tenemos aplicación nativa de Google Fotos por lo que todos los cambios los debemos hacer sobre la misma página del servidor. donde tenemos almacenadas las fotos y vídeos de los últimos años. Algo que parece cómodo, pero que a día de hoy es bastante más rudimentario que hacerlo desde la pantalla del smartphone.

Más opciones y más favoritos

En el caso de las apps de iOS y Android contamos con decenas de recursos para hacer búsquedas y encontrar rápidamente lo que necesitamos, cosa que en la página web no existe como tal. Si os fijáis en cómo es ahora mismo ese interfaz, veréis que los únicos criterios que tenemos para dar con algo es, en primer lugar, la fecha, y después, lo que llaman desde la plataforma como "Biblioteca" donde aparecen los favoritos, los álbumes, etc. Ni rastro de esos filtros por tipo de contenido en las fotos (castillos, lagos y playas, comer, estadios, catedrales, caras, ubicación, etc.) que son básicos para recuperar un recuerdo en segundos.

Interfaz web actual de Google Fotos.

Así que Google ha decidido darle una vuelta a esa interfaz y ya ha comenzado a introducir mejoras en lo que vemos a través de Chrome, incluyendo una sección llamada "Explorar" y que contendrá prácticamente todos esos criterios de búsqueda que antes os mencionábamos, para que no distingamos en ningún momento eso de buscar fotos y vídeos en una plataforma u otra. Y del mismo modo que se organiza actualmente Google Fotos desde el navegador, todo nos aparecerá en la barra lateral de la izquierda.

Esta solución será la única que tengamos dentro de nuestros ordenadores ya que, como ya os hemos avanzado, no existe como tal una aplicación nativa para Windows 10 o Mac, por lo que hasta nueva orden tendremos que seguir subiendo fotos y vídeos, o editando, borrando y gestionando la fototeca desde la propia página de Chrome. Estos cambios están comenzando a llegar pero como en todos los procesos de implementación de Google, el plazo puede demorarse algunas semanas.