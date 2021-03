Instagram ampliará el número de usuarios que pueden emitir en directo a la vez

Con la pandemia de coronavirus a lo largo del pasado 2020 proliferaron una gran cantidad de usuarios que se decidieron a invertir su tiempo a llevar a cabo algún tipo de emisión en directo, en cualquiera de las plataformas diseñadas para esos menesteres que tenemos a nuestro alcance. Aunque lo bueno que tiene Instagram es que no necesita demasiada parafernalia, simplemente llamar a un amigo y poneros a hablar de cualquier cosa en público.

Esa función es lo que desde Facebook dieron en llamar como "Instagram Live" y que ahora quieren impulsar mejorando todavía más el número de participantes que vamos a tener en cada una de las retransmisiones. Que pasará de los dos actuales a cuatro, lo que hará que sea mucho más amena, dinámica y, si tenemos gracia, hasta divertida.

Las salas duplican la capacidad

Aunque parece que un cambio como el de pasar de dos participantes a cuatro no debería ser demasiado radical, desde Instagram han pensado que sí, de tal forma que esas emisiones Live ya no se llamarán así y pasarán a denominarse "salas en directo", tal y como podéis ver en las capturas publicadas por la propia red social en las últimas horas.

Hay que decir que esta función no tiene nada que ver con la capacidad de Instagram para crear salas de videollamada de hasta 50 participantes, gracias a las herramientas de Messenger, sino que se trata del máximo definido para las emisiones en directo que podemos hacer públicas para que se unan todos los perfiles de los que nos siguen, o cualquier otro que pase por allí.

Estas sala de emisión en directo no están de momento disponibles y se trata de un avance que desde Instagram han querido compartir con sus usuarios, para que vayan abriendo boca en aquellos casos en los que son habituales de emitir públicamente. Aunque no hay una fecha confirmada, desde la red social hablan de que la implementación se producirá "pronto a nivel mundial", por lo que no será una actualización escalonada que aterrice antes en unos países que otros.

Obviamente, que las conversaciones públicas pasen de dos a cuatro no afecta a la capacidad de monetización de estos contenidos, que se mantendrán tal cual hasta ahora salvo por ese añadido de dividir la retransmisión en cuatro partes donde dar cabida a más opiniones, posicionamientos o curiosidades. Todo depende de la naturaleza de las charlas que nos guste realizar junto con nuestros followers.