Google TV estrenará un ‘modo básico’ para simplificar su experiencia de uso

Con el paso de los años, los sistemas operativos de las televisiones inteligentes y las llaves HDMI como Chromecast, Fire TV Stick, etc. se han ido llenando de todo tipo de contenidos, llamadas a la acción y toda una serie de listados con alternativas para ver de todas las plataformas de streaming del mercado. Todo comprimido en una sola pantalla y miles de menús con scrolls.

Una especie de zoco donde muchas veces nos perdemos ante tanta alternativa y que no hacen sino distraernos de lo absolutamente esencial, que es ir a donde queríamos, iniciar la aplicación y ver el siguiente capítulo que dejamos a medias el día anterior. Así que Google, que hace apenas unos meses ha puesto un nuevo Chromecast en el mercado con un interfaz completamente remozado (y saturado), ha pensado que sería buena idea ofrecer una alternativa mucho más simple y despejada.

Quita todo lo que te distrae

Así las cosas, los de Mountain View han decidido poner freno a esa locura de contenidos y ha pensado que sería una buena idea desarrollar un nuevo modo básico para su Google TV, de tal forma que sea el usuario el que decida cómo de saturada quiere la pantalla de su televisión. Si prefiere ver todos los contenidos que hay disponibles o si cree que es mejor una experiencia menos ruidosa.

Nuevo modo básico en Google TV. 9to5Google

Tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo encima, cuando nos decidamos por tener Google TV en el modo básico desaparecerán todas las recomendaciones de series, películas, documentales, contenidos para niños, así como las aplicaciones preferidas e instaladas, o los recursos de búsqueda a través del propio asistente virtual de los norteamericanos.

De esa manera, el modo básico simplemente dejará a la vista lo que es la televisión en directo, con los canales que tengamos sintonizados a través de la TDT, y las entradas a la Smart TV. Es decir, los diferentes HDMI, VGA, SCART o lo que sea que tengamos. Es decir, que técnicamente nuestra televisión dejara de ser inteligente y se comportará como los modelos que comprábamos hace 15 o más años.

Eso sí, que tengamos la opción de dejar Google TV como un erial sin aplicaciones ni recomendaciones de shows no quiere decir que en cualquier momento podamos entrar a ese listado de apps que tenemos instaladas para iniciar cualquiera de ellas. Por lo que si no somos de ver en la televisión más que una o dos cosas, y no ponemos nunca ni Netflix, ni Prime Video, ni Disney+, lo mismo es bueno activar esta nueva función de Google TV.