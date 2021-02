Xiaomi Mi 11 Lite: aparecen nuevas imágenes y el hardware que tendrá

Xiaomi tiene ya presentado su nuevo Mi 11 y parece que en los próximos meses la misma gama va a contar con algunas novedades más que interesantes. La más importante, la existencia de una versión Ultra que llegará con un hardware extremadamente completo y una cámara de fotos que, si bien no parece ser la que más megapixels tenga, sí que en conjunto ofrecerá muy buenos resultados gracias a sus tres sensores de 50MP.

Además de esa novedad, los chinos están trabajado en una versión Lite del Xiaomi Mi 11 que será prácticamente idéntica a la del smartphone que ya tenemos entre nosotros, salvo por los biseles de la pantalla, que no serán redondeados y sí planos, para ofrecer un aspecto menos premium. Sea como fuere, de este dispositivo algo más barato acabamos de conocer cuál podría ser su hardware definitivo (o parte de él) y, sobre todo, la confirmación de su diseño y aspecto.

Una muy buena opción en la gama media

Este futuro Xiaomi Mi 11 Lite será un móvil con un frontal todo pantalla y una cámara con efecto gota de agua en la parte superior izquierda, tal y como podéis comprobar por esas fotos que acaban de filtrarse. Tendrá un panel en la línea del modelo normal, con cerca de 6,5 pulgadas y que, por lo que parece, instalará una versión de Android 11 con capa de personalización MIUI 12.

Nuevo Xiaomi Mi 11 Lite.

El procesador no aparece con claridad, aunque sí su velocidad de reloj, que será de 2,3GHz (todo apunta a que será un Snapdragon 775G o cualquier otro de la misma gama), al que acompañarán un total de 6GB de memoria RAM, lo que no está nada mal para un dispositivo destinado a las gamas más económicas del mercado. Por su parte, en la zona trasera, se confirma ese (¿extraño?) módulo de triple cámara con flash LED inspirado claramente en el Xiaomi Mi 11.

Aunque no hay muchos datos, en la misma información se señala que el sensor principal de la cámara podría tener 64MP de resolución, con otra lente especialmente diseñada para hacer zoom óptico de hasta cinco aumentos, así como una batería de 4.150 mAh. No parece mucho pero veremos qué tal se comporta la instalación de Android a la hora de imprimir autonomía al dispositivo. De momento no hay más información sobre fecha estimada de presentación o puesta a la venta aunque las fuentes responsables de este leak alcanzan a adivinar que todos esos acontecimientos podrían tener lugar en marzo. Veremos.