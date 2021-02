Alexa llega a los Xiaomi Mi Watch: ¿sabes cómo instalar el asistente?

Los asistentes virtuales están tomando cada día más importancia porque, entre otras cosas, han sabido adaptarse a prácticamente todos los ecosistemas que existen. Aunque empezaron en los teléfonos móviles y tablets, supieron evolucionar a los altavoces inteligentes, ahora algunos con pantalla y todo y, por supuesto, los smartwatch que llevan millones de usuarios en todo el mundo.

Y es que no existe nada más cómodo que activar el asistente de Google, o Siri, para pedirle al reloj que ponga en marcha una cuenta atrás, o que programe una alarma, o un simple aviso para recordarnos cualquier cosa. Por lo que Xiaomi ha entendido que no está de más recurrir a uno de los tres asistentes que actualmente marcan el camino del mercado, como es Alexa, y cuyos relojes no tenían hasta ahora una alternativa que poner en marcha.

Prepárate para su llegada a tu reloj

Así las cosas, los Xiaomi Mi Watch van a recibir su particular ración de Alexa en las próximas fechas gracias a una actualización de software que ya está aterrizando de forma generalizada en buena parte de los dispositivos y regiones en las que se venden fuera de China, donde el modelo original, el Xiaomi Watch Color Sports Edition, sí que contaba con su propio asistente propiedad de la compañía. Pero por razones evidentes, desde la marca han creído conveniente utilizar uno de los más populares en Occidente para todos aquellos países en los que también están presentes.

Xiaomi Mi Watch. Xiaomi

Alexa aterrizará en la versión 1.2.52 del firmware de los Xiaomi Mi Watch del mercado internacional y permitirá vincular nuestra cuenta de Amazon para mantener todas las skills ya activadas y que usamos habitualmente con los dispositivos Echo, o con cualquier otro móvil o tablet donde tengamos la app oficial del asistente instalada. De esta manera, será posible desde pedir cualquier información (tráfico, tiempo, música, etc.) e incluso comprar algo dentro de la tienda de los norteamericanos.

Además de esa posibilidad de usar Alexa dentro del reloj, la nueva actualización también permitirá a los usuarios manejar la cámara desde el Mi Watch, de tal forma que podrán realizar fotos tocando en un botón, a imagen y semejanza de lo que hacen los Apple Watch, o las Mi Bands, lo que técnicamente convierte nuestra muñeca en un control a distancia con el que obtener imágenes de sin necesidad de tener el propio smartphone en la mano. Además de ese control fotográfico, los Xiaomi Mi Watch verán llegar dos nuevas esferas así como una forma mucho más rápida de activar la hora en el dispositivo, lo que nos ahorrará tiempo.