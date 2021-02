Algunos Apple Watch Series 5 y SE fallan al cargar: Apple te lo repara gratis

Son muchas las ocasiones en las que Apple no tiene más remedio que reconocer un problema grave que se produce en algunos de sus dispositivos. La batería de los iPhone, por ejemplo, entró a formar parte de un plan de reparación completamente gratuito no hace demasiado tiempo, así como una buena remesa de AirPods Pro que llegaron con algunos problemas de hardware que necesitaban de un cambio completo.

El caso es que el Apple Watch había conseguido librarse con bastante habilidad, hasta ahora, que los de Cupertino se han visto obligados a tener que llamar a reparar, también gratis, a las unidades afectadas por un problema en la carga del reloj., Razón por la que hace apenas unas horas pusieron en circulación un update de máxima urgencia de watchOS (la versión 7.3.1) que intenta prevenir a otros dispositivos de padecer este mismo fallo.

Si no carga tu reloj, te lo arreglan

Este nuevo problema con algunos Apple Watch Series 5 y Apple Watch SE tiene que ver con la imposibilidad del reloj de volver a cargarse tras utilizarlo y dejar la batería prácticamente agotada. Por alguna razón (que solo Apple conocerá), estos dispositivos son incapaces de volver a inyectar energía en la pila por mucho que los dejemos sobre la base de carga un buen rato.

Programa de reparación de Apple. Apple

Según la propia Apple, "un número muy reducido de clientes con modelos Apple Watch Series 5 o Apple Watch SE con watchOS 7.2 o 7.3 han experimentado un problema con su reloj", que no se carga tras haberse quedado en el modo de ahorro de la batería. Si tu reloj se encuentra en esta situación y lo has probado todo para que vuelva a funcionar, desde la empresa te recomiendan pedir hora en una tienda Apple, en la Genius Bar, para que te den solución. Si de momento no ha ocurrido nada, instala la última actualización cuanto antes para evitar problemas.

Precisamente, los de Cupertino hablan de que la última actualización "evita que este problema ocurra en otros dispositivos Apple Watch Series 5 o Apple Watch SE", por lo que se trata de un update crítico que podría evitarte el quedarte (temporalmente) sin reloj hasta que pases por el servicio oficial. Para saber si tu reloj tiene que visitar una tienda oficial, desde Apple te recomiendan colocar el "reloj en el cargador que usas normalmente, luego esperar al menos 30 minutos". Si el Apple Watch no carga, "comuníquese con el Soporte de Apple para configurar una reparación sin cargo".