Snapchat quiere que solo te relaciones con tus ‘verdaderos amigos’, ¿por qué?

Las redes sociales han pasado por muchas fases a lo largo de los últimos diez años. De competir unas con otras por nuestra atención, dejando de lado cualquier consideración, ahora parece que algunas cambian el rumbo y la estrategia por una especie de "menos es más". Es decir, en vez de estar horas y horas leyendo mensajes irrelevantes de perfiles de usuarios que no nos interesan y, por lo tanto, perdiendo nuestro valioso tiempo, es mejor centrarnos en aquellos que realmente sí significan algo para nosotros.

Como siempre, habrá de todo, pero Snapchat ha decidido añadir un nuevo sistema de etiquetas para marcar como 'verdaderos amigos' a aquellos perfiles que son especialmente relevantes en nuestro día a día. Aquí, en esta categoría, seremos nosotros los que decidamos cuál es esa prioridad pero sin duda, ayudará a mejorar el timeline de todas las actualizaciones que recibimos a diario solo con mensajes de amigos cercanos y familiares.

¿Amigos reales versus conocidos?

Todos tenemos en internet cientos de personas que nos siguen, o a las que nosotros hacemos follow por la razón que sea, aunque en los siguientes meses y años apenas interactuemos con ellos. Por lo que en Snapchat han pensado que sería una buena idea incluir una función específica para marcar a los amigos que lo son de verdad, y dejar de lado a los que apenas son relevantes.

Marca a tus 'verdaderos amigos' en Snapchat. Engadget

De esta manera, próximamente podremos activar en la red social una especie de verificación de amigos porque "Snapchat es para amigos reales", así que toca "revisar la lista de amigos". Así de claro lo tienen en la compañía, que abogan por relacionar a las personas por criterios de estricta cercanía personal, dejando de lado cualquier otra relación que pudiera considerarse como superficial, accidental o casual.

De momento, este update no está disponible pero llegará próximamente como una nueva manera de enfocar nuestras comunicaciones a través de una red social, que ya desde sus orígenes, allá por el año 2012, propugnaba la idea de facilitar la relación entre conocidos y no como un lugar en el que competir por ver cuántos nos siguen y a cuántos seguimos nosotros. Así, al menos, lo declaró el propio CEO de Snapchat, Evan Spiegel, que dejó bien claro que su aplicación buscaba comunicar a sus miembros "con toda la gama de emociones humanas en lugar de simplemente presentar lo que es bonito o perfecto". Sin duda, un gran camino que ayudaría a limpiar de relaciones triviales nuestros perfiles y, por supuesto, mejorar el ambiente gracias a la confianza y los vínculos entre personas que sienten aprecio mutuo (lo que no quita para que alguna vez se produzca un roce).