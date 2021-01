Si tienes un implante médico, Apple quiere que lo alejes de tu iPhone 12

Todos sabemos que los campos magnéticos no se llevan bien con algunos aparatos electrónicos por lo que es básico mantenerlos alejados de ellos si no queremos que tengan algún tipo de mal funcionamiento. Pero claro, cuando hablamos de cuestiones médicas que tienen que ver con la salud de las personas, entonces ya el asunto adquiere tintes mucho más serios.

Y es que fue a principios de este mismo mes, que un estudio médico realizado por la Heart Rhythm Society vino a sugerir que los iPhone 12 y todos sus accesorios MagSafe podrían interferir en el buen funcionamiento de algunos dispositivos médicos como desfibriladores o marcapasos, que algunos pacientes con patologías cardíacas llevan instalados para evitarse problemas mayores. Ahora, Apple ha actualizado la página de soporte con más información sobre este tema.

Mantener alejado el móvil y los accesorios

MagSafe es el nombre que Apple ha recuperado con motivo del lanzamiento de los nuevos iPhone 12, para definir toda una serie de accesorios que son capaces de pegarse al teléfono gracias a un sistema de imanes. Y no solo se trata de bases de carga inalámbrica, sino también fundas y carteras donde llevar las tarjetas de identificación como el DNI, el carné de conducir, etc. Y como podéis imaginar, si esos campos magnéticos pueden afectar a ciertos aparatos, llevarlo en el bolsillo de la camisa cerca de un marcapasos, por ejemplo, no parece la mejor idea.

iPhone 12 con cargador MagSafe. Apple

El caso es que Apple ha actualizado la información disponible en su página de soporte aunque nos recuerda que los nuevos dispositivos tampoco son muy diferentes de generaciones anteriores: "aunque todos los modelos de iPhone 12 contienen más imanes que los modelos de iPhone anteriores, no se espera que presenten un mayor riesgo de interferencia magnética con dispositivos médicos que los modelos de iPhone anteriores".

Donde sí avisan los de Cupertino es a la hora de hablar de los accesorios MagSafe: "los dispositivos médicos como los marcapasos implantados y los desfibriladores pueden contener sensores que responden a imanes y radios cuando están en contacto cercano. Para evitar posibles interacciones con estos dispositivos, mantenga su iPhone y los accesorios MagSafe a una distancia segura de su dispositivo (más de 6 pulgadas/15 cm, de distancia o más de 12 pulgadas/30 cm. de distancia si se carga de forma inalámbrica)".

Así que ya sabéis, por precaución, no utilicéis los accesorios MagSafe cerca de personas que tengan algún tipo de implante médico en su cuerpo, para evitar interferencias.