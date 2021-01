Netflix tendrá un modo ‘voy a tener suerte’ a lo largo de este mismo año

El modo de reproducción aleatorio no es un desconocido para la mayoría de nosotros. Quien más quien menos ha experimentado alguna vez con él en una plataforma de música en streaming e, incluso hace algunos años (16 concretamente), Apple lanzó al mercado un iPod que se apellidaba, precisamente, Shuffle, porque al carecer de pantalla la única manera de escuchar la música era reproduciéndola aleatoriamente.

En el caso de las series y películas seguramente no sea tan sencillo escoger este shuffle play, aunque Netflix lleva experimentando con ella prácticamente medio año, desde que en agosto de 2020 tuvimos conocimiento de los planes de la plataforma. Ahora, parece confirmado que los de Reed Hastings van a incluirla en la primera mitad de este recién estrenado 2021.

Mucho algoritmo y gustos del usuario

Esta función de reproducción aleatoria aparecerá en la pantalla principal de la aplicación como un acceso directo donde podremos concederle todo el poder y control a la plataforma. Así, en el momento en el que lo activamos, Netflix comenzará a escoger contenidos en función de lo que ya hemos visto, de lo que nos gusta y de potenciales series y películas que podrían interesarnos.

Modo 'Shuffle play' en la aplicación de Netflix para Smart TV. TechCrunch

Ha sido la propia Netflix la que ha confirmado la noticia a algunos medios, indicando que llevan ya tiempo trabajando en ella y que podrán distribuirla a todo el mundo en los próximos meses. Una función que viene a servir de ayuda a esos usuarios que se esquilman todo el catálogo de los norteamericanos y que, tras concluir un maratón de alguna ficción, se quedan bloqueados mirando todo lo que hay sin saber qué escoger.

A partir de que este shuffle play esté disponible, podremos descubrir pequeñas joyas que están dentro del catálogo de Netflix y que por cualquier razón no hemos llegado hasta ellas todavía. Principalmente, porque es tal el aluvión de novedades todos los meses que apenas da tiempo a conocerlas todas. Además, como podéis ver en la fotografía que tenéis más arriba, será Netflix la que nos invite a iniciar un shuffle play en el momento que nos vea merodear demasiado tiempo por los menús de sus distintas secciones. Indicio claro de que andamos muy perdidos y sin tener claro qué ver a continuación. Así que ya sabéis, pronto podréis encomendaros a este 'voy a tener suerte', como el de Google, pero con series, películas y documentales de por medio. Ahora sí que no podréis decir que no tenéis nada que ver...