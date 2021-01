¿Problemas de datos en tu nuevo Chromecast? Cómo solucionarlo fácilmente

Google lanzó en el mes de septiembre del año pasado un nuevo Chromecast que, por fin, ya tenia la oportunidad de dejarnos instalar aplicaciones para ejecutarlas sin necesidad de tener que emitir desde ningún móvil, tablet u ordenador. Un concepto que es el mismo que está detrás de otros gadgets como los Fire TV Stick de Amazon, o los Apple TV, y que facilitan enormemente las cosas.

El caso es que la llegada de esa posibilidad de almacenar aplicaciones y ciertos contenidos en la memoria de este nuevo Chromecast ha traído a algunos usuarios ciertos problemas que tienen que ver con un mensaje de error que les indica que "los datos pueden estar corruptos" y que, por suerte, no parece ser definitivo y podrán resolverlo de una manera bastante sencilla.

Del susto a la solución

Como os decimos, algunos usuarios están reportando a Google un problema que parece tener su origen en algún elemento inconsistente del sistema porque le indica al usuario, nada más encenderse, que "no se puede cargar el sistema Android, sus datos pueden estar corruptos". Por suerte, no está todo perdido y, al margen de reportarlo a los de Mountain View en la medida de lo posible, os recomendamos seguir unos sencillos pasos.

Nuevo Chromecast de Google. Google

Este error viene provocado porque la llave HDMI no es capaz de reiniciar el sistema dando el mensaje de que hay algún problema en el almacenamiento aunque, a pesar del tiempo transcurrido desde su lanzamiento en septiembre del año pasado, el fabricante no ha reconocido siquiera que exista algún error de hardware. Todo tiene que ver con ese Google TV que lleva en sus tripas y que, por decirlo de una manera inocente, se está portando mal.

El problema de ese error es que, al no iniciar el sistema operativo tampoco funciona el mando a distancia por lo que el usuario, cuando pulsa sus botones, tiene la sensación de que no va nada. Que todo falla. Pero no es así. Por suerte, a Google se le ocurrió la idea de incluir un botón en la parte posterior del Chromecast que va conectado a la tele de tal forma que lo podemos utilizar para movernos y seleccionar las opciones de algunos menús. Para lo primero bastará con un simple toque y para la segundo con una pulsación de unos tres segundos.

En este caso, lo que tenemos que hacer es reiniciar el Chromecast escogiendo la opción "intentar de nuevo", presionando en el botón. Si ese método no nos funcionara, lo siguiente es restablecerlo de fábrica y volver a introducir la configuración desde la aplicación de Google Home que, por suerte, ya tendrá todo listo para clonar la información que ya introdujimos la primera vez.