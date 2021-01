Together Price: la ‘app’ que te ahorra el precio de Netflix, Spotify o Dropbox

Todos sabemos la cruzada que han iniciado plataformas como Netflix o Spotify por evitar que las suscripciones que ofrecen para varias pantallas y dispositivos terminen en manos de lo que podrían ser cuatro, cinco o más usuarios potenciales con planes premium independientes. Y aunque de momento no parece que vayan a tomar medidas más agresivas, desde luego es algo que no les gusta un pelo.

Quien más quien menos conoce a alguien que comparte una suscripción a un servicio de forma mancomunada, repartiendo gastos y reduciendo sustancialmente lo que pagan respecto del precio completo. En esos casos no deja de ser un acuerdo tácito entre amigos, o conocidos, por lo que no existe una vigilancia precisa de quién está al día de los pagos, quién no, etc. Así que para los que quieran un control férreo... aquí tienen una aplicación que se encarga justo de eso.

Todos para uno y uno para todos

Together Price es una aplicación que va a cumplir dos años y que facilita esa organización del grupo que tenéis alrededor de Netflix, Spotify, Dropbox, etc. para llevar un control exacto de todo lo que se gasta y cómo se paga. Pero además de eso, esta app ofrece la alternativa de que si no conocemos a nadie con quién compartir esos precios, podamos encontrarlo rápida y fácilmente.

Compartir el precio de las suscripciones. Together Price.

Esta aplicación tiene dos vertientes: la de administrador y la de usuario. La primera nos faculta para crear un nuevo grupo alrededor de un servicio y añadir a personas con las que compartir el precio mensual. La segunda, lo que nos pone es en contacto con otros usuarios de la plataforma que estén buscando la manera de ahorrarse un dinero en ese servicio en el que estamos interesados.

La propia Together Price cuenta con pasarela de pago de tal forma que es posible automatizar en un día concreto la transferencia de dinero al usuario que esté marcado como administrador y, por tanto, responsable de la cuenta. Recordad que en servicios como Netflix, además, podremos proteger nuestro perfil con una código de seguridad para que nadie pueda acceder y así no tener mirones que quieran saber qué series o películas estamos viendo.

Esta app no está centrada solo en Netflix, Spotify, Disney+, etc., sino que puede aplicarse a cualquier servicio que necesite de una suscripción mensual y permita el uso simultáneo a un número limitado de usuarios: plataformas en streaming de vídeo y música, nubes, aplicaciones de diseño, videojuegos, Office, etc. El catálogo es infinito y solo tenemos que darnos de alta para buscar aliados en esa compra que queremos realizar a medias y no pagar el precio completo del plan elegido.