Si quieres abandonar Facebook para siempre, aquí tienes otras alternativas

Cada día que pasa los usuarios son más conscientes de la importancia de mantener su privacidad a salvo y no regalar, sin más, toda la información que generan a diario con el uso que hacen de sus dispositivos. Y Facebook es un buen ejemplo de cómo a cambio de ofrecer un servicio gratuito, se hace de oro comercializando todo lo que hacemos y somos a terceras empresas que contratan sus servicios.

Prueba de los peligros a los que nos enfrentamos se resumen en el escándalo de Cambridge Analytica y los cientos de millones de datos alojados en Facebook que utilizaron desde la empresa británica para, de cierta manera, condicionar el resultado de votaciones como la del Brexit o la presidencia de EE.UU., ambas en 2016: operaciones psicológicas (psi-ops), mensajes políticos exacerbados certeramente enviados a través de Facebook a personas que etiquetaban como "volubles", etc.

Es más, solo hay que darse una vuelta por la App Store de Apple para iOS para comprobar la cantidad de datos que recopila la aplicación de Facebook para iPhone y iPad, para hacernos una idea de hasta qué punto su negocio no está tanto en saber quiénes somos y dónde vivimos, sino en qué hacemos todos los días, qué buscamos en internet, a dónde vamos, qué nos gusta hoy y ahora y, así, afinar con precisión los mensajes que nos hacen llegar las empresas que contratan su publicidad.

¿Quieres borrarte de Facebook?

Si ya has tomado la decisión de marcharte de la red social, entonces toca buscar una alternativa. Y tienes dos, o bien darte de baja de cualquier actividad online y retornar al viejo método de contactar telefónicamente con tus amigos y conocidos de la infancia, adolescencia o juventud, o instalarte una de las alternativas que nos ofrece una curiosa página titulada "No More Facebook".

Página de "No More Facebook".

Si optáis por esta última, tendréis un listado actualizado de todas las apps que hay disponibles y que hacen cosas parecidas a Facebook, Instagram o WhatsApp pero sin tanto rastreo y vigilancia. En ella se van incluyendo de forma periódica alternativas que cumplen con el requisito de no recopilar datos ni guardarse información sobre nuestra actividad. Soluciones "éticas" que llaman algunos y que fundamentalmente huyen de las prácticas que llevan a cabo los de Mark Zuckerberg.

Como os decimos, esta página va actualizando cada pocas semanas esas aplicaciones disponibles que, como podéis imaginar, no son tan populares como Facebook por lo que tendremos que hacer mucho trabajo de proselitismo para convencer a familiares y amigos que nos sigan en esta cruzada por mantener a salvo nuestra privacidad.