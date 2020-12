El Samsung Galaxy S21 compartirá presentación con unos auriculares Pro

Parece que Samsung prepara un evento para el mes de enero en el que anunciará una buena cantidad de dispositivos, entre los que estará su nuevo smartphones de gama alta y, también, unos auriculares que tendrán una calidad realmente alta (y son de los considerados independientes, como los AirPods de Apple).

El accesorio del que hablamos son los Samsung Galaxy Buds Pro, y ofrecerán un diseño que se combinará a la perfección con el nuevo teléfono de la compañía (y, también, con la nueva versión de un smartwatch que tiene en cartera la compañía coreana). Una de las grandes novedades que tendrás estos auriculares es que su autonomía, una de sus características clave, aumentará hasta en un 20% frente a sus predecesores, por lo que serán de los mejores del mercado y llegarán a las 28 horas de uso. Esto se lograría al incluir una batería de 61 mAh cada elemento de sonido y, también, a que la integrada en la funda de transporte llegará a los 472 mAh.

La calidad de sonido de este accesorio también se verá mejorada de forma clara. Este se deberá principalmente a que las dimensiones de los diafragmas de cada altavoz aumentarán hasta los 6,4 milímetros (lo que supone un importante rediseño del espacio interior). Pero lo realmente importante es que se incluirá un driver propio para los bajos de 11 mm. Por lo tanto, hay que hablar de un modelo dual que será de lo mejor del mercado sin duda alguna.

No le faltará cancelación de ruido a estos auriculares de Samsung

Según la fuente de la información, este será un modelo que incluirá cancelación activa de ruido (ANC), por lo que todo lo que ocurre a tu alrededor no te afectará en absoluto a la hora de escuchar música o al disfrutar de los diálogos de los sensores. La presión que tendrán en este apartado los nuevos Samsung Galaxy Buds pro llegar a los 35 dB, por lo que hablamos de un aislamiento magnífico. Aparte, este modelo llegará con opciones de uso ten interesantes como por ejemplo compatibilidad con Dolby Atmos.

91mobiles

Opciones de uso y precio

Estos auriculares serán una buena opción para hacer deporte con ellos, ya que entre otras cosas incluirán resistencia al agua (IPX7) y no le faltan sensores como un acelerómetro para poder detectar el movimiento y si se están utilizando. Aparte, incluirán una nueva función para encontrar los auriculares en caso de no saber dónde están, como no, dispondrán de sensores táctiles.

En lo que tiene que ver con la presentación, está se realizará el mismo día 14 de enero que es cuando se espera también al Samsung Galaxy S21. No se tiene dato alguno concreto del precio que tendrá este modelo, pero todo apunta a que su precio rondará los 230 euros, por lo que se mantienen en la línea de lo que cuestan los auriculares Bluetooth independientes de gama alta.