Disney+ se prepara para subir el precio de su suscripción, ¿cuánto?

Disney+ tiene ya un año a sus espaldas, al menos si contamos con el primer lanzamiento de 2019 en EE.UU. y Holanda (y otros países), aunque en España no pudimos disfrutar de sus contenidos hasta el pasado mes de marzo. En todo este tiempo, ha quedado claro que la plataforma de los norteamericanos no es Netflix, ni siquiera HBO o Prime Video, en lo que a cantidad de estrenos se refiere.

Aunque han llegado novedades, el punto fuerte de Disney+ radica en todo el histórico de producciones propias que vienen lanzando en cines y televisiones desde hace prácticamente 80 años, por lo que ahora quieren dar un pequeño volantazo ampliando sustancialmente todos los universos en los que trabajan. Desde Marvel a Star Wars, pasando por compras recientes de Fox o servicios añadidos que prometen tendrán cabida en los próximos meses.

Una suscripción más cara

Ha sido en una reunión de accionistas celebrada el pasado jueves donde los responsables de Disney+ han desvelado que el precio de la suscripción va a subir, al menos en EE.UU., un dólar más, pasando de los 6,99 actuales a los 7,99. Es evidente que cuando se produce un anuncio de este tipo tarde o temprano nos acabará llegando a nosotros, máxime si tenemos en cuenta la fecha escogida para que entre en vigor: marzo de 2021.

El Mandaloriano, de Disney+.

En ese mes se celebra el primer aniversario de la llegada del servicio a prácticamente la mayor parte de países que actualmente lo disfrutan, por lo que también se aplicará en esos territorios, lo que incluye a España. En nuestro caso, esa subida será de dos euros hasta los 8,99 al mes y los 89,90 para todo el año. De momento, no hay datos sobre los clientes de Movistar+ que tienen el paquete más completo de TV y que disfrutan de Disney+ completamente gratis.

Hay que recordar que Disney está intentando por todos los medios no perder suscriptores ahora que se cumplen esos primeros doce meses de los planes anuales, luchando contra una fama de no contar con demasiadas novedades al mes. De ahí la llegada el pasado día 4 de "Mulan", o el estreno en exclusiva el 25 de "Soul", una producción de Pixar que tendría que haberse estrenado en cines este mismo año 2020. Sea como fuere, en ese mismo evento se han conocido muchísimos planes para realizar series de sus franquicias más populares en los próximos años: Star Wars, Marvel, Indiana Jones, Willow, Alien, etc., además de la llegada de otro servicio en streaming, Star, que podremos disfrutarla dentro de la propia Disney+.