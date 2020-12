Google Maps será "espectacular" gracias a una mejora en la precisión de su GPS

Seguro que os ha ocurrido muchas veces que estáis usando Google Maps en alguna zona urbana, llena de edificios por todas partes y de buenas a primeras dejáis de tener conexión GPS y la aplicación se vuelve loca. No sabe dónde estáis, cambia vuestra posición constantemente y es imposible utilizarla. Pues bien, según los propios norteamericanos, todo eso va a cambiar próximamente.

Tan convencidos están de que llega la solución definitiva que afirman sin ruborizarse que estamos ante una actualización que va a convertir Google Maps en una experiencia "espectacular", que dejará atrás esos problemas de conectividad e impedirá que veamos en la pantalla de nuestros smartphones esas lecturas erróneas que nos despistan, sobre todo, cuando andamos de viaje haciendo turismo en ciudades de otros países.

¿Cómo lo va a conseguir?

Hay que recordar que nuestros teléfonos son capaces de situarnos en un mapa de muchas maneras. La principal es a través de las señales que recibe de los satélites GPS aunque existen otras que también ayudan, como son la triangulación de los postes de cobertura móvil y, en algunos casos, hasta las redes wifi. Google ha cogido todo esto y ha llegado a una conclusión: conociendo cómo todas esas señales confluyen en un punto y cómo rebotan y se mueven entre los edificios de una gran ciudad, es posible situar el punto exacto en el que nos encontramos.

Nuevo sistema de localización entre edificios. Google

Así que dicho y hecho. Los norteamericanos han anunciado el desarrollo de una tecnología que veremos en primer lugar en nuestros smartphones con Android, llamada "Módulo de correcciones asistidas por mapeo 3D" y que se encargará justo de eso: de aplicar a través de una base gráfica tridimensional un complejo algoritmo que será capaz de calcular por dónde nos viene la señal GPS para situar en el mapa nuestra posición exacta. De esta forma, aunque la señal que recibamos sea escasa, o se interrumpa, Google Maps será capaz de adivinarla.

Como podéis ver por la imagen adjunta, esta tecnología toma como referencia el entorno que nos rodea, la altura de los edificios y la forma en la que se propagan las señales para calcular nuestra posición real. Obviamente, este nuevo sistema está pensado para situaciones urbanas y no afectarán a la forma en la que trabaja Google Maps cuando lo utilizamos al aire libre y no tenemos obstáculos que puedan impedir una correcta lectura. Para esos casos, no hay nada mejor que un cielo abierto para obtener lecturas precisas.