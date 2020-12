Amazon Music Unlimited quiere parecerse a YouTube Music, ¿cómo?

Aunque en el mercado de las plataformas de música en streaming existe una terrible competencia con las grandes tecnológicas buscando su hueco, es Spotify la que de momento puede presumir de más millones de suscriptores de pago y su posición da la sensación de que está bastante consolidada. Así que las demás, deben buscar su propia diferenciación para atraer a potenciales clientes.

Y en eso está, por ejemplo, YouTube Music, que aprovechando la enorme popularidad de YouTube, permite a sus suscriptores no solo navegar entre millones de canciones, sino también cambiar de modo cuando quieran para dejar de escuchar y pasar a ver. Concretamente, los vídeos musicales de esos temas que tanto nos gustan. Una característica que los amantes del fenómeno MTV de los 90 van a apreciar muchísimo.

Amazon se sube al carro

Así las cosas, los de Jeff Bezos no solo se están pensando adquirir una plataforma de contenidos de podcasts (Wondery, fundada en 2016) para completar su oferta de Music Unlimited sino que, ahora, han dado el paso de introducir los vídeos musicales, a imagen y semejanza de lo que está haciendo Google con YouTube Music. Así que a partir de ahora los suscriptores del servicio van a encontrarse con la grata sorpresa de poder disfrutar de buena parte de su contenido tanto en formato audio como vídeo.

Opción de ver los vídeos en YouTube Music.

El objetivo de los norteamericanos no es otro que seguir añadiendo más y más características para ir mejorando la oferta frente a otros gigantes que tienen muy consolidadas sus bases de clientes. Spotify, recordemos, supera los 260 millones de usuarios entre los de pago y los gratuitos. Apple se encuentra bastante alejado, aunque iniciativas como Apple One no sabemos todavía cómo van a impactar en su número de clientes. Y tanto Deezer como Tidal disfrutan de una popularidad merecida gracias a su calidad, servicio y un número cada vez creciente de fans incondicionales.

Recuerda que Amazon Music Unlimited es el servicio de pago completo de la plataforma que tiene un coste mensual de 9,99 euros al mes y que no tiene nada que ver con esa parte gratuita que nos regalan los de Jeff Bezos por ser clientes Prime y que da acceso solo a tres millones de canciones. Si eres un usuario premium, ya puedes comenzar a ver los vídeos de tus artistas favoritos a través de la aplicación oficial. Eso sí, y a diferencia de YouTube Music, este contenido no está al alcance de las cuentas free o dadas de alta con Prime.