Cómo ganar unos minutos extra de sueño gracias a iOS 14 y tu iPhone

Hoy es lunes y ya sabéis lo que dice todo el mundo de él. Que es el peor día del mundo, el que más rabia da levantarse tan pronto y esas cosas que solo tienen que ver con que comenzamos una nueva semana de tareas a primera hora de la mañana. Así que hay veces en las que nos encontraría estar unos minutitos más metidos entre sábanas antes de levantarnos, por lo que necesitáis una forma rápida de cambiar la hora de la alarma.

Y para ese cometido, nada como recurrir a una de las mejores funciones que introdujo iOS 14 el pasado es de septiembre, esa especie de suite de sueño que nos permite definir una hora de inicio y otra de conclusión de ese tiempo que vamos a estar en la cama. Amén de una pantalla de espera nocturna que nos indica varios datos que vamos a utilizar a nuestro favor para estirar algo más nuestro descanso.

Vamos a cambiar la hora con dos clics

La diferencia entre iOS 14 y las versiones anteriores del sistema operativo es que esa suite de sueño se activa de forma automática en la pantalla bloqueada del teléfono cuando lo dejamos en la mesilla por las noches. Allí, veréis (como en la captura izquierda que tenéis justo debajo) un aviso permanente de a qué hora tenemos puesto que nos vamos a levantar. Ahora bien, imaginad que nos encontramos un poco remolones y queremos media hora más, ¿cómo lo hacemos con apenas dos toques de pantalla?

Cambia rápidamente la hora de levantarte.

Gracias a esta función de iOS 14 no tendremos que desbloquear el móvil y empezar a navegar por menús hasta llegar a la alarma. Es más sencillo. Tocando en la hora que teníamos configurada, aparecerá un menú emergente en la parte inferior que nos indica dos cosas. O "Cambiar alarma" u "Omitir alarma". Como queremos alargar el sueño media horita, vamos a pulsar en la primera y nos llevará, directamente, hasta la página en la que definimos la horquilla de descanso.

Ahora solo tenemos que tirar de la parte inferior hasta la hora deseada, la que marca el periodo de finalización y pulsar "OK". Os volvéis a dormir y os avisará más tarde. Ahora bien, ¿esto que hemos hecho nos obliga a cambiar la hora para ponerla otra vez donde siempre a partir de mañana? La respuesta es no. Y ese es, precisamente, uno de los grandes avances de esta app, que recuerda nuestra selección inicial y la mantiene hasta que la cambiamos en su menú correspondiente. Cualquier modificación aislada la considera un hecho puntual de ese día, no como algo que deba interpretar que queremos hacer a partir de esa jornada.