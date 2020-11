1

La alegría de la Navidad

La ginebra prémium The London Nº1 se ha propuesto sorprender en sus propuestas para terminar el año. Bajo la premisa de “el gintonic que no necesita nada más”, han añadido 25 reglas (una por día) para crear un calendario de adviento diferente en la que la marca busca reivindicar la personalidad y la singularidad, dos pilares fundamentales para esta ginebra. La casilla de partida es una botella de The London Nº1 a la que se le irán añadiendo consejos, adornos y varias pequeñas sorpresas. Precio: 199 euros.