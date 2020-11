Google Pay limita sus condiciones de uso a un único teléfono Android

Los pagos móviles son una de esas herramientas que han llegado para quedarse, por la comodidad que supone sacar el teléfono (o el smartwatch) y colocarlo sobre el TPV contactless para pagar lo que sea. Es por eso que tanto Apple como Google, o Samsung y otras grandes marcas, buscan hacerse con una pequeña porción de ese pastel, que no dejará de crecer en los próximos años.

Además, una de las grandes ventajas que tiene es que estas plataformas suelen dejar que las usemos en uno o varios dispositivos a la vez, lo que hace todavía más versátil el servicio. Pues bien, cuando el mercado parecía ir por un camino claro, acaba de llegar Google a poner límites al campo, en un movimiento que no acaban de entender muchos de sus propios usuarios.

Solo un teléfono móvil

El caso es que Google Pay dejará de funcionar en todos aquellos dispositivos que tengamos dados de alta y que no puedan ser considerados como principales. Fuera de ese teléfono móvil, no tendremos la oportunidad de usar la misma cuenta de Gmail y, si queremos disponer también de la plataforma de pagos de los de Mountain View, necesitaremos loguearnos con una cuenta nueva.

Aviso de error de Google Pay. 9to5Google

Tanto es así que si ya tenéis un smartphone con Google Pay funcionando, en el momento en el que intentéis dar de alta otro (el móvil del trabajo, una tablet, etc.) os aparecerá un error como el que acaban de reportar los compañeros de 9to5Google y, por tanto, nos informará de que esa cuenta ya está en uso y que tendremos que olvidarnos de llevarla instalada dentro de un segundo dispositivo, con los mismos datos de tarjetas bancarias.

Como antes os comentábamos, resulta curioso ver cómo Google va en la dirección contraria a la de sus competidores que, en el caso de Apple, no solo no limita el uso de Apple Pay a un único dispositivo, sino que podemos tenerlo activo en más iPhone, en un iPad, en el propio Apple Watch y hasta en los Mac portátiles. De momento, Google no ha desvelado las razones por las que toma una decisión tan drástica pero no hay duda de que se trata de una limitación importante para todos aquellos que acostumbran a llevar más de un smartphone encima a diario, sea por la razón que sea. Eso sí, al menos les quedará siempre la opción de usar otra plataforma de pagos NFC de sus teléfonos para tener activas las tarjetas en otras plataformas.