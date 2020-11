Chrome 87: más rápido y carga instantánea de páginas vistas, ¿cómo?

A pesar de la pandemia, Google ha continuado desarrollando su navegador con nuevas versiones que, eso sí, han tenido que cambiar el paso para adaptarse a estos tiempos de confinamiento y teletrabajo. Es por eso que ya andan enfrascados en el desarrollo de la versión 87, que será la siguiente en aterrizar y que esperamos lo haga antes de finalizar el año.

Y al margen de ese afinado que suelen introducir en cada nueva release, los de Google siempre nos sorprenden con alguna funcionalidad que viene a facilitar la forma de usar el navegador, de tal forma que se termina convirtiendo en un proceso esencial apenas transcurridos unos meses. Y esta nueva carga instantánea de páginas que acabamos de visitar es una de ellas, algo que los de Mountain View han explicado en detalle en su blog oficial.

Viaja al pasado al instante

Lo que se les ha ocurrido a los padres de Chrome no es otra cosa que permitirnos volver a la página anterior de una forma completamente instantánea. No hablamos de uno o dos segundos, sino de una operación que no consume tiempo y que será de gran ayuda en esos casos en los que vais y venís prácticamente por las mismas webs una y otra vez.

Lo que Google ha hecho con Chrome es guardar de forma permanente en la caché del navegador toda la información de esa página, de tal forma que al pulsar sobre el botón de volver la recuperará de la memoria (en este caso del smartphone) al instante, sin que medie un pequeño espacio de tiempo. Así lo podéis ver en el vídeo que tenéis justo encima y que muestra cómo se utilizará ese "control de tabulación" de Chrome 87.

Ahora bien, si tenemos muchas pestañas abiertas almacenar las páginas vistas anteriormente puede llevarse una buena cantidad de memoria, así que desde Google anuncian que "Chrome administra[rá] activamente los recursos de su computadora para agilizar las pestañas que le interesan, al tiempo que le permite mantener cientos de pestañas abiertas para que pueda continuar donde lo dejó". Tanto es así, que centrará sus recursos en esas páginas que tenemos a la vista, desactivando prácticamente las que no usamos para ganar un 25% de velocidad.

Es obvio que en el caso de usuarios que tienen cientos de pestañas abiertas, una función de caché de este tipo puede resultar un problema, tanto de memoria como de uso del procesador. De ahí que los de Mountain View añadan que "hemos realizado mejoras significativas al evitar que las pestañas en segundo plano activen su CPU con demasiada frecuencia y ya no muestren pestañas que no puede ver". Para ello, van a "limitar las activaciones del temporizador de JavaScript en las pestañas de fondo a una vez por minuto. Esto reduce el uso de la CPU hasta 5 veces y extiende la vida útil de la batería hasta 1,25 horas en nuestras pruebas internas". Además, añaden, "lo hemos hecho sin sacrificar las funciones de fondo que interesan a los usuarios, como reproducir música y recibir notificaciones".