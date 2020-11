WhatsApp: así funcionarán los chats que podremos dejar para leer después

Era evidente que WhatsApp tenía un problema con su sección de chats archivados ya que, tal y como tenemos ahora mismo esa función, es prácticamente inservible. ¿Qué sentido tiene que podamos almacenar allí una conversación para dejar de tenerla a la vista en el timeline si cuando llega un único mensaje acaba volviendo al sitio de donde la quitamos? Así que desde la app se han decidido a revisar ese archivo a fondo.

En los primeros momentos de ese remake, muchos vieron una función que nos permitiría activar una especie de modo vacaciones para silenciar los principales chats que tenemos activos, sobre todo, los que tienen que ver con el trabajo. Disfrutar de un lugar donde meterlos todos y que no puedan molestarnos con avisos constantes era un pequeño alivio durante esas jornadas que nos tomamos de asueto en verano, navidades o Semana Santa.

Algo más que 'modo vacaciones'

WhatsApp, como os adelantamos ayer, ha querido ir un paso más allá a la hora de remodelar el viejo archivo y lo va a convertir en un sitio denominado "lees después". Es decir, que entiende que aquellos chats que guardaremos allí no queremos que nos molesten y, mucho menos, que a la menor comunicación que reciban vuelvan al listado principal de grupos y conversaciones.

Nuevos menús en los chats para leer después. WABetaInfo

Ahora, los compañeros de WABetaInfo han mostrado cómo será el funcionamiento de esta función de leer los chats más tarde y hay que reconocerle a whatsApp su esfuerzo por darle un sentido más lógico. Y es que cuando metamos una nueva conversación en el viejo archivo, rebautizado como "leer después", podremos escoger si ese grupo o conversación se devuelve automáticamente al lado de las demás que tenemos activas, tal cual podéis comprobar en la pantalla de la derecha que tenéis justo encima.

Activando ese nuevo control podremos hacer distinciones entre los grupos y conversaciones de los que no queremos saber nada, y de aquellos que tienen muy poco movimiento pero que mantenemos ahí guardados a la espera de que algún día revivan. De lo que no hay duda es de que, al menos ahora, esa vieja función de archivo comienza a tener una utilidad dentro de una app que, desgraciadamente, no avanza al ritmo que muchos usuarios desearíamos. ¿O es que no esperáis con impaciencia la llegada del soporte multidispositivo, o de esa posibilidad de personalizar los chats con fondos distintos dependiendo del contacto o del grupo? Como reza el dicho, "las cosas de palacio van despacio" y ser el líder tiene estar cosas. Que la prisa, muchas veces, brilla por su ausencia.