Xiaomi prepara una versión todavía más barata de su smartwatch más exitoso

Todos conocemos ya los intentos de Xiaomi por llevar al mercado relojes inteligentes de bastante calidad a un precio que no es precisamente Apple. Acabados más que interesantes, con funcionalidades a prueba de muñecas y que tienen en la autonomía y el precio su principal bastión, con cifras que apenas otro competidor puede igualar.

Así que no contentos con que esos Mi Watch lleguen al mercado y seduzcan a una buena parte de los usuarios, Xiaomi se ha decidido a ir un paso más allá desarrollando un nuevo gadget que llevará la coletilla de Lite, y que vendría a ser una especie de edición recortada del modelo principal, a la que también le darían un pequeño tijeretazo en lo que al coste se refiere. Cosa que siempre es una gran noticia.

¿El Anti Apple Watch Lite?

Así que dicho y hecho. Si ves en la orilla de los de Cupertino que se rebajan a tener un modelo cheaper, ¿por qué no también Xiaomi que es de esas compañías a las que el precio no les parece importar demasiado? Así que ya lo tenemos en camino. Un Mi Watch Lite que está muy avanzado. Tanto, que sus especificaciones y características ya han pasado por la entidad certificadora de los EE.UU., es decir, la FCC, justo un pelín antes de un posible lanzamiento.

Este nuevo Xiaomi Mi Watch Lite sería una especie de Amazfit Blip con esa apariencia tan cercana que tiene a los Apple Watch de los norteamericanos: esfera cuadrada y presencia de una corona (no sabemos si digital o no) con acceso a ciertas funciones. Pero lo importante de este dispositivo no está solo en el aspecto, que también, sino en el interior ya que ofrecerá un hardware con pantalla de 1,41 pulgadas y resolución HD (de smartwatch), presencia de un sensor que nos medirá la frecuencia cardíaca y una batería de 230 mAh. con capacidad para mantener el reloj encendido hasta 24 horas de forma ininterrumpida.

Además de lo anterior, dispondrá de GPS para almacenar todos nuestros recorridos a pie o bicicleta, resistencia a los líquidos, tanto que podremos bañarnos con él y guardar nuestros entrenamientos acuáticos en la piscina (hasta 50m. de profundidad), o recurrir al asistente virtual de los chinos en cualquier momento. A esta hora, no hay evidencias de cuál será el nombre que tendrá, la fecha de su puesta a la venta e incluso su precio. Algunas fuentes, en las últimas horas, han llegado a asegurar que Xiaomi podría comercializar este Mi Watch Lite bajo la marca Redmi, que últimamente está sirviendo de destino para muchos modelos de los chinos. Veremos, pero cuando el río suena...