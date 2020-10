Google elimina su 'app' de contactos de confianza y los deja solo para Maps

Google no es sospechosa de estirar artificialmente la vida útil de algunos de sus servicios: cuando transcurre un tiempo prudencial, si piensa que no han funcionado, las elimina para siempre. No le tiembla el pulso. El caso es que en ese cementerio de apps hay algunas bastante célebres, como su intento de red social fallido que fue Google+. Pues bien, en apenas un mes y medio, tendremos a otro ilustre integrante en esas mismas circunstancias.

Su nombre es "Contactos de confianza" y no es otra cosa que una aplicación en la que podíamos marcar a una serie de amigos o familiares a los que otorgamos el permiso de acceder a nuestra localización por si se produce alguna situación de emergencia. Es decir, nuestros padres, parejas, hermanos, amigos más allegados, etc. En caso de no tener noticias de nosotros, podrían consultar dónde nos encontramos e incluso dar la voz de alarma.

Cuatro años y adiós

Fue a finales de 2016 cuando Google estrenó este servicio, que ha estado funcionando desde entonces, y que dejará de hacerlo el próximo 1 de diciembre, tal y como han publicado los de Mountain View en su blog oficial, aunque alertan de que si tenemos la app instalada, podremos utilizarla hasta esa fecha. Otra cosa es lo que ocurra a continuación.

Contactos de confianza de Google. Google

Y los norteamericanos ya tienen relevo para acoger esta función dentro de una de sus plataformas de más éxito: Google Maps. A partir de ese primero de diciembre, estos contactos de confianza los podremos definir y marcar dentro de la app de mapas, que ya tiene una opción parecida a la hora de compartir ubicación con otros contactos para que nos sigan en tiempo real por dónde vamos.

De todas formas esta función de Google Maps ya la tenéis operando desde hace algunos años en la aplicación y no es tan específica como la que van a cerrar el 1 de diciembre, que se centra en marcar una serie de contactos como habilitados para casos de emergencia. En la app de mapas, simplemente, decidiremos compartir nuestra posición GPS allá donde vayamos, lo que la hace que no sea ni tan intuitiva ni tan rápida de utilizar como la de los contactos de confianza.

De todas maneras y aunque nos pudiera parecer una mala idea acabar con una aplicación que tiene una utilidad más que reseñable, no cabe duda de que los de Mountain View habrán comprobado que no funciona como desearían ya que en los últimos años han proliferado todo tipo de alternativas de terceros. Como la oficial de la Policía, una AlertCops que hace lo mismo con la ventaja de poner en alerta en unos pocos segundos a los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles.