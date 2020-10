WhatsApp actualiza su 'app' de Android para añadir la búsqueda avanzada

Aunque a WhatsApp todavía le quedan muchas novedades que ofrecer y que se están viendo casi a diario en sus versiones beta, como es el caso de poder utilizarlo en varios dispositivos, parece que los de Facebook quieren ir añadiendo todas esas novedades con calma y con cierto orden, poniendo primero las herramientas necesarias para que luego sea posible profundizar en otras funciones más complejas. Y la de búsqueda era una que, ciertamente, tenía un acabado y una funcionalidad algo espartana.

Aunque en los últimos meses ha mejorado con la inclusión de criterios de búsqueda por tipo de contenidos, ya sean textos, imágenes, vídeos, GIFs, enlaces, archivos, notas de audio, etc., parece que no es suficiente y por eso han iniciado la actualización de su aplicación en Android para poner en nuestra mano eso que han dado en llamar como "búsqueda avanzada", y que no es otra cosa que una manera rápida de acotar eso que queremos encontrar gracias a la posibilidad de introducir en la fórmula a contactos y chats.

Avanzada para ser más rápida

Hasta ahora, esas búsquedas que realizaba la aplicación se llevaban a cabo de forma genérica, sin permitir la selección del contacto o el chat en el que podría encontrarse eso que queremos encontrar. Ahora, gracias a este update que acaba de anunciar WhatsApp en su cuenta de Instagram, los criterios podremos utilizarlos de forma independiente de los chats, por lo que será más sencillo buscar si recordamos quién nos mando qué cosa.

Como siempre, habrá contenidos que se nos escapen de esa búsqueda, aunque será más por nuestra falta de memoria que por un error del motor de WhatsApp, que atiende a criterios mucho más concretos y sencillos de aplicar. Por ejemplo, ya no solo podremos añadir una condición, sino varias: desde el nombre del contacto o el chat, al tipo de contenido que buscamos así como las palabras clave que podrían indicarle a la app por dónde van los tiros.

Esos nuevos criterios se pueden ir escribiendo en la caja que os aparece en la parte superior de la pantalla, o bien tocando en algunas sugerencias que nos va ofreciendo WhatsApp justo debajo. Por ejemplo, al escribir una serie de letras, si se producen coincidencias con contactos o cualquier otro contenido, nos aparecerá un autocompletado para que al pulsar sobre ellas nos ahorremos el terminar de escribirlas. Tal y como podéis comprobar en las pantallas publicadas en WhatsApp, es posible decirle que buscamos un "enlace" con una "receta de mamá", para que nos aparezcan todas las que guardamos en el teléfono. Como os decimos, esta nueva versión de la aplicación de WhatsApp para Android ha comenzado a actualizarse en las últimas horas y debería estar entre nosotros a lo largo de los próximos días.