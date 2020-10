WhatsApp: compatibilidad total con iOS 14, búsqueda más grande y más

WhatsApp acaba de publicar una nueva beta donde ya puede verse que desde la app de mensajería comienzan a tomarse en serio eso de que iOS 14 ya está disponible. Como si no hubieran tenido tiempo desde junio para ir preparando todos los cambios que les iban a exigir desde el OS de Apple y que en muchas de esas ocasiones tienen que ver con la privacidad.

También hay otros elementos como los widgets que, de momento, no parece que vayan a lanzarlos con una release próxima, pero sí que están atendiendo a exigencias como las de limitar el contenido al que puede tener acceso WhatsApp en nuestro iPhone. Es el caso de las fotos y vídeos del carrete, que nos permitirá, o bien denegar el permiso para que las pueda ver la app, o bien marcar como permitido el verlas todas o solo unas pocas que nosotros escojamos.

Nueva caja de búsqueda mucho más grande

En los últimos meses WhatsApp ha dado pasos de gigante en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de contenidos dentro de la aplicación. De un motor bastante discretito, hemos pasado a otro mucho más completo con criterios diferentes según el tipo de archivos o documentos que deseamos encontrar. Ahora, una vez que todo ese backend ya parece estar terminado, toca adecentarlo de cara a nosotros, los usuarios, y por eso desde la app se han decidido a introducir una caja mucho más grande.

Nuevo elemento de búsqueda y privacidad en iOS 14. WABetaInfo

Tal y como podéis ver en la captura superior, el tamaño que adquiere la nueva caja de búsqueda es extraordinariamente llamativo, lo que permitirá a los usuarios no perderla de vista aun cuando no vayan a utilizarla. Estos cambios han sido avistados en las betas para iOS, las versiones 2.20.90 y 2.20.100, que seguramente traigan nuevos cambios para ajustarse a todo lo que ha modificado iOS 14 en nuestros móviles. Que no son pocas cosas.

Nuevo icono para enviar imágenes de un solo visionado. WABetaInfo

Eso sí, en lo que parece que WhatsApp está empeñada es en permitirnos el envío de contenidos multimedia de un solo visionado. Aunque en las últimas semanas ya os hemos contado cómo funcionará esa nueva herramienta, ahora aparecen pruebas de cómo se verá ese botón que podremos activar para que la foto que estamos enviando solo pueda verse una vez. Como podéis comprobar en la captura que tenéis justo encima, solo tendréis que tocar sobre ese "1" dentro de un círculo para que se active (color azul) y eso que mandemos se distribuya por el chat con la marca de borrado automático.