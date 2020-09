WhatsApp Web se blinda para evitar inicios de sesión sin nuestro permiso

Siempre que hemos tenido ocasión, os hemos advertido de que todas las ventajas que tiene WhatsApp Web se vuelven un pelín menos atractivas desde el momento en el que es posible iniciar sesión de una manera tan rápida y, lo peor de todo, sin que exista algún tipo de verificación que le diga al sistema que somos nosotros los que estamos llevando a cabo esa operación.

Y es que alguien podría cogernos furtivamente el móvil unos minutos, iniciar sesión en un ordenador que no sea el nuestro y cotillear todos nuestros chats y mensajes sin que nos demos cuenta. Así que desde la app han decidido poner coto a esa posibilidad añadiendo una capa extra de seguridad biométrica, que mirará si somos nosotros los que estamos detrás de ese inicio de sesión.

Huellas digitales o escaneo facial

El caso es que en la última beta publicada por WhatsApp, la 2.20.200.10, acaba de ser avistada una función que se activa al intentar iniciar una nueva sesión de WhatsApp Web en un navegador. Justo después de escanear el famoso código QR, nos saltará una alerta en el smartphone donde nos invita a poner el dedo sobre el lector de huellas dactilares (o el escaneo del rostro en caso de los iPhone) para verificar que somos nosotros los que estamos accediendo a nuestra cuenta a través de otro dispositivo.

Inicio de sesión en WhatsApp Web con huella dactilar. WABetaInfo

Además, como podéis ver en la pantalla que tenéis justo encima, nos ofrece el mensaje de "confirma que eres tú", de tal forma que si no completamos ese proceso, la sesión en WhatsApp Web no comenzará, por lo que el pirata, el hacker o, simplemente, nuestro compañero o pareja tendrá que darse media vuelta y no cotillear en nuestras conversaciones con familiares y amigos. Ahora bien, ¿de qué sirve tener esta función si luego nos vamos dejando las sesiones abiertas por donde pasamos? Recordad que siempre que utilicéis un ordenador que no es el vuestro habitual, bien del trabajo, bien en otros lugares, debéis cerrar la sesión para evitar que otras personas accedan a vuestros mensajes.

Como nos avisan desde la página que anuncia esta nueva función, se trata de un menú que está todavía en desarrollo por lo que no hay fecha para aterrice en las releases oficiales que tenemos tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Google, así que toca esperar y, como os decimos siempre, tened mucho cuidado con dónde abrís sesiones de este WhatsApp Web.