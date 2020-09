España, ¿el siguiente país en el que WhatsApp permitirá pagos en su app?

En los últimos meses hemos venido escuchando noticias alrededor de las pruebas que WhatsApp ha llevado a cabo en algunos países del mundo de su sistema de pagos a través de la app. Una plataforma que nos permitirá, no solo enviar dinero a un contacto a través de un chat, sino también recibirlo. Un hecho que seguramente no gustará a las entidades que operan en los diferentes territorios en los que se quieren asentar los de Facebook.

Prueba de ello es que tras un primer test en La India (a comienzos de 2018), WhatsApp se fue a Brasil a intentar implementar el mismo sistema de pagos pero las autoridades monetarias del país se lo prohibieron. No penséis que esos reveses les han hecho flaquear en la idea de conseguir su objetivo y ahora desde la app de mensajería se han marcado nuevos destinos y, uno de ellos, es España.

Sistema de pagos a través de WhatsApp.

Así aparece en el changelog de una de las últimas versiones beta de Android, la 2.20.100, donde puede leerse que "WhatsApp está trabajando para mejorar Pagos para países específicos, en particular para España", por lo que muy posiblemente tengamos noticias de que ya podemos realizar pequeñas transacciones entre amigos o familiares de cantidades pequeñas próximamente. Ya sabéis, esos regalos de cumpleaños conjuntos, o nuestra parte de la cena del último viernes que no pudimos pagar "porque no teníamos suelto".

Será interesante comprobar si WhatsApp ha llegado a algún tipo de acuerdo con entidades bancarias españolas y si los organismos reguladores no ven ningún tipo de problema en que la app de mensajería se meta en estos menesteres, tal y como ocurrió en el caso de Brasil a mediados del mes de junio. De todas formas, y junto a los pagos, llegan otras pequeñas novedades que no parecen demasiado relevantes.

Más novedades de la versión beta

Además de esa referencia clara a las transacciones monetarias, la beta también ha introducido otras novedades que podríamos considerar menores, y que sirven para agilizar funciones ya existentes. Es el caso de la sección que muestra todos los archivos multimedia compartidos en un chat, que cargará más rápido todo lo que allí tengamos guardado, no solo para encontrarlo más rápidamente, sino para que lo gestionemos con más eficacia. También, WhatsApp ha incorporado en su versión beta dos nuevos tonos: uno para el momento en el que terminamos una llamada, y uno segundo cuando queremos hacer una conferencia dentro de un chat de grupo.