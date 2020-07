Los próximos Airpods te harán escuchar la música a través de los huesos de tu cabeza

Es una sensación extraña la que te recorre el cuerpo cuando usas por primera vez unos auriculares cocleares, o de conducción ósea, porque no tienes ningunos auriculares dentro del oído pero sin embargo escuchas la música con la misma nitidez y calidad que si los tuvieras, por lo que no llegas a entender del todo cómo es posible que el audio se transmita de esa manera a través de los huesos de nuestra cabeza. Pero es así.

Estos dispositivos tienen la enorme ventaja de que no dejamos de oír todo lo que nos rodea mientras, por ejemplo, vamos por la calle escuchando música, por lo que no perdemos atención del tráfico con sus coches, autobuses, furgonetas y bocinazos por todas partes. Tanto es así que estos modelos de auriculares son los recomendados para ciclistas y demás conductores de vehículos de pequeño tamaño que se mueven por la ciudad, como patinetes eléctricos, scooters, bicis eléctricas, etc.

Una patente destapa unos nuevos cascos

El caso es que Apple ha presentado una patente para unos futuros cascos inalámbricos que serían capaces de entregar el sonido de las dos formas más habituales: tanto a través del aire dentro de nuestros oídos (Airpods style), como de los huesos de nuestra cabeza. En la propia patente, Apple habla de que estos auriculares de conducción ósea "permiten al usuario escuchar sonidos a través de la vibración de los huesos en el cráneo [...] Los auriculares de conducción ósea son diferentes de los auriculares de conducción aérea, que convierten las señales de sonido en aire vibraciones que luego son detectadas por el oído humano". Gracias a esa conducción a través de lso huesos "las señales de sonido se transmiten directamente al cuerpo del usuario, a través del contacto directo [...] Los diferentes tipos de auriculares de conducción ósea pueden operar contactando diferentes partes de la cabeza del usuario y transmitiendo sonido a través de diferentes partes del cráneo".

Patente de Apple para unos nuevos auriculares.

En la especificaciones de uso, los de Cupertino hablan de utilizar varios de los huesos más comunes para estas tareas, como el esfenoides, que es el que se estimula tal y como podéis ver en la imagen de apertura, pero también es posible hacerlo a través de otros como el de la mandíbula, el nasal, etc. Además, en la patente Apple especifica el uso de la "estimulación multitrayectoria" para separar señales de audio de distintas frecuencias (altas, medias y bajas) y entregarlas de manera separada para alcanzar ese rango. Esta idea busca suplir un problema inherente a este sistema de conducción ósea, que es el de la limitación de enviar señales con un máximo de 4.000 Hz. Recordemos que la audición humana permite registros de entre 20 y 20.000 Hz, por lo que se pierde un importante rango de ese espectro.

Cömo se transmite el sonido con los futuros cascos.

Veremos, de todas formas, si esta tecnología termina llegando a unos nuevos auriculares de los californianos que, como veis, no paran quietos ni un minuto.