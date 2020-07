Chrome para Android tendrá un 'programador de descargas', ¿cómo activarlo?

Si hay algo que tenemos vinculado de manera permanente al aquí y ahora, eso son las descargas. ¿Que necesitas un archivo concreto? Entras en el navegador y te lo bajas, por lo que esta nueva función que preparan los de Mountain View es, cuando menos, interesante por novedosa. Y es que se trata de tener la opción de programar para una hora posterior eso que, por lo que sea, no queremos descargarlo en nuestro smartphone right now.

La idea que manejan desde Google es tan sencilla que nos costará pensar por qué a nadie se le había ocurrido antes. Se trata, básicamente, de ponerle una condición, o una fecha y una hora, a eso que nos queremos descargar, a través de un nuevo menú al que podremos tener acceso desde el navegador y que llegará de forma oficial en una futura release de la aplicación. Presumiblemente la versión 86.

Programa que luego se baja

La gran virtud de esta nueva función es que no solo os permitirá fijar el momento en el que descargar un archivo, sino que os servirá para esos momentos en los que andáis por la calle pero eso que os tenéis que bajar al terminal ocupa muchos, pero que muchos megas. Como no queréis gastar los que tenéis en el bono de vuestra tarifa plana del móvil, nada como esperar a llegar a casa para utilizar el wifi pero, por desgracia, en la mayoría de ocasiones y salvo que se trate de algo trascendental para el trabajo, eso que queremos bajarnos se nos termina por olvidar.

Programador de descargas en Chrome. Techdows

Así que para evitar estos olvidos nada como decirle a Chrome que, o bien comience la descarga cuando detecte que nos conectamos a una red inalámbrica, o bien que lo haga a una hora y un día concretos en el que, supuestamente, ya estaremos de vuelta a casa y bajo el paraguas de una red wifi. De esta manera, el navegador de Google se encarga de gestionar todas las tareas que le encomendamos en segundo plano y, cuando termine de hacerlo todo, recibiremos una alerta de que eso que queríamos ya está bajado a nuestros dispositivo.

Esta nueva función llegará, presumiblemente, con la versión 86 ya que ahora mismo está disponible en Chrome Canary (beta) a través de las famosas banderas. Si tenéis acceso a esa build, debéis hacer lo siguiente para activarla: teclead en la barra de direcciones "chrome://flags" y a continuación realizar la búsqueda de "Enable download later" para activarla (os aparecerá como "Disabled" de primeras).