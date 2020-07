Google Play Pass llega a España: ¿cómo es la tarifa plana de apps y juegos?

El mundo de las suscripciones ha llegado para quedarse en una especie de economía del alquiler donde ya no se compra en propiedad, sino que disfrutamos de servicios. Y del mismo modo que tenemos Netflix, Spotify o Apple Arcade, Google pensó que sería buena idea rentabilizar los buenos lanzamientos de su tienda oficial de Android alrededor de un plan con una suscripción premium.

Esa estrategia tiene un nombre, la de Google Play Pass y por fin ha llegado a España con decenas de herramientas, utilidades y juegos que podremos disfrutar nosotros solos, o en familia, a un precio que realmente es muy atractivo. Ahora bien, ¿sabes cómo activar ahora mismo esa suscripción a través de tu dispositivo con Android?

Vamos a activar la tarifa plana

Antes de lanzarnos a dar el OK a esta tarifa plana hay que decir los precios: 4,99 euros si optamos por un pago mensual, o 29,99 si preferimos asegurarnos un año de novedades ininterrumpidas con un mes de prueba completamente free. En cualquiera de los dos casos, la compra es extensible a todos los miembros de la familia que tengamos configurada a través de nuestra cuenta de Gmail. ¿No sabéis cómo crear una? Aquí os decimos rápidamente cómo hacerlo.

Para comprar el plan, tendremos que pulsar en el menú de la Play Store (las tres líneas horizontales) y seleccionar Play Pass para activarlo. Una vez completada la suscripción, tendréis acceso a una selección bastante extensa dentro de la tienda de Android, donde veréis todas las apps y juegos que os podéis descargar sin pagar un euro más. Hay que decir que se trata de una selección realmente interesante, con algunos nombres tan conocidos como Sesame Workshop o Learny Land para niños, y otros que han llegado a recibir el galardón de "Aplicación del año".

En total hay más de 200 nombres y todos los meses se añaden más novedades, aunque la verdad es que donde más títulos aparecen es en la sección de juegos, con algunos de los mejores del panorama mundial de los últimos años: algún que otro Sonic que acaba de aterrizar, pero también los Stardew Valley, This War of Mine, Monument Valley 2, Star Wars Knights of the Old Republic, etc. Este Play Pass es compatible con la versión 16.6.25 de la Play Store y la 4.4 de Android (o superior).

Hay que decir que este nuevo servicio acaba de llegar a España, pero también Google ha aprovechado para llevarlo más países, como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido, donde se desplegará de manera progresiva a lo largo de esta semana. Así lo han anunciando los de Mountain View en su blog oficial, así que toca esperar un poquito. Solo unos días.